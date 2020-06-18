Актер сериала «Бригада» прокомментировал скандальное ДТП с Ефремовым

Москва, 18 июня. Актер Павел Майков, сыгравший в сериалах «Бригада» и «Солдаты», прокомментировал смертельное ДТП, которое устроил артист Михаил Ефремов. Он обратил внимание на резонанс, который вызвало это скандальное дело.

Майков посоветовал всем оставить актера Михаила Ефремова в покое, поскольку ему сейчас «очень тяжело».

«С карканьем слетелись тут же «ангелы». Полная страна чистых и непорочных, непьющих и не дающих взятки людей. Если все хотят быть такими милосердными, православными, то не судите и не судимы будете», — заявил он в эфире НСН.

Также актер отметил, что виновный в ДТП и пострадавшая семья должна решать проблему самостоятельно, однако если граждане желают помочь, то они могут оказать родственникам погибшего водителя материальную поддержку.

Напомним, вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади устроил ДТП. В результате аварии скончался один человек. Сложившуюся ситуацию усугубило то, что актер управлял внедорожником будучи в алкогольном и наркотическом опьянении. 9 июня на него было заведено уголовное дело.

17 июня к находящемуся под домашним арестом Ефремову приехали представители правоохранительных органов, которые увезли его в отделении полиции, где артист в течение шести часов давал показания. По словам адвоката артиста Пашаева, подозреваемый активно сотрудничает со следствием. За особо тяжкое преступление Ефремову может грозить до 12 лет лишения свободы.