Гусман считает, что Ефремов «не заслужил такого конца»

Москва, 18 июня. Погибший в ДТП Сергей Захаров не заслужил такой смерти, но и Михаил Ефремов не заслужил такого конца, заявил основатель кинопремии «Ника» Юлий Гусман. По его словам, артист после автокатастрофы упал в пропасть, «из которой он будет очень тяжело выкарабкиваться».

Журналисты «МК» поинтересовались у Гусмана, как он поступит, если в этом году Ефремов окажется победителем премии «Ники».

По его словам, если «Нику» невозможно будет передать Ефремову пока он будет отбывать срок, он передаст статуэтку его родным. При этом он подчеркнул, что все будут ждать возвращения актера «не только ради «Ники», но и ради возвращения в профессию».

«Погибший в результате ДТП Сергей Захаров, судя по фотографиям и рассказам, был замечательным человеком. Он не заслужил такой смерти. А Ефремов не заслужил такого конца. Это падение в пропасть, из которой он будет очень тяжело выкарабкиваться», — заявил Гусман.

При этом он добавил, что Ефремову в колонии будет крайне тяжело, поскольку «места не столь отдаленные, как не строги там правила, способствуют развитию зависимости».

«Мне бы очень хотелось, чтобы его покаяние, а оно искреннее, и слова там не кем-то написанные, а его собственные, и не о том, чтобы подкупить, а искупить, были услышаны. Время вспять не повернуть. Но помочь тем, кого он лишил кормильца, любимого человека, заботливого отца и мужа, я думаю, Миша очень бы хотел, как и того, чтобы этого страшного дня не было в нашей жизни», — добавил Гусман.

Режиссер подчеркнул, что всегда будет гордиться тем, что работал и дружил с Ефремовым.

«Мне все время так плохо, когда я думаю о том, что произошло. Кто-то скажет: «А! Тебе его жалко!». Понимаю, что Сергей Захаров погиб не за что. В него влетел пьяный гусар и все. Но то, что разрывается на части душа Михаила Олеговича Ефремова, я точно знаю», — резюмировал он.

Ефремов 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Ладу». Актер не пострадал, однако второй водитель получил тяжелые травмы и скончался в больнице, передавал НСН. Погибшего звали Сергей Захаров и ему было 57 лет.

Суд отправил заслуженного артиста РФ под домашний арест на два месяца. Позднее в московской прокуратуре сообщили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

12 июня актер опубликовал ролик с извинениями и предложением компенсации семье погибшего. При этом актер пояснил, что «это не попытка откупиться, а попытка искупить». Ефремов отметил, что ему «нет прощения от жены и детей».

Специалист по невербальной коммуникации, физиогномист Светлана Филатова проанализировала видеообращение Ефремова. По мнению эксперта, артист действительно сильно подавлен. Она увидела в эмоциях Ефремова внутреннюю борьбу, раскаяние и большую подавленность. Однако движения рук подсознательно указывают на панику и невозможность увидеть позитивное решение ситуации. По мнению Филатовой, актер действительно желает искупить свою вину и понимает непростительность своего поступка.