Сотрудники ПФР рассказали, как пенсионеры могут получить дополнительную выплату

Москва, 18 июня. В Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили пенсионерам о дополнительных начислениях, положенных участникам программы государственного софинансирования пенсий, которые в 2019 году перечислили из собственных средств страховые взносы на накопительную пенсию.

Как пояснили в пресс-службе ПФР, для получения выплаты гражданину необходимо подать в налоговую инспекцию декларацию и соответствующее заявление. Кроме того, необходимо предоставить документы, подтверждающие расходы по уплате дополнительных страховых взносов или справку из бухгалтерии, если взносы перечислялись из зарплаты.

При этом отмечается, что под перерасчет попадают только взносы от 2 до 12 тысяч рублей. В том случае, если пенсионер перечислил данную сумму, в 2020 году он может вернуть от 260 до 1560 рублей.

«13% от внесенных сумм возвратит государство участникам программы государственного софинансирования пенсий, которые в 2019 году перечислили из собственных средств страховые взносы на накопительную пенсию <…>. К примеру, при взносе 12000 рублей они смогут вернуть 1560 рублей. Задекларировать свои доходы и получить вычет можно в течение 3 лет», — говорится в сообщении ПФР по Амурской области.

В ПФР также обращают внимание, что принять участие в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений можно было в 2008-2014 годах. На сегодняшний день она действует лишь для ее участников.