Москва, 18 июня. Ученые во Франции обследовали пещеру Grotte de Cussac в Дордони, где обнаружили захоронения возрастом 25 тысяч лет.

Отчет об исследованиях был опубликован на сайте австралийского Университета Вуллонгтона. В документе говорится, что ученые обследовали пещеру в течение 10 лет, работа велась в сложных условиях, поскольку место проживания древних людей признано объектом национального достояния Франции и доступ туда ограничен. Ранее здесь были найдены около 800 наскальных рисунков, изображающих людей и животных.

Ученые полагают, что рисунки были созданы около 25 тысяч лет назад. За прошедший с той поры срок в пещере установился особый микроклимат, здесь скопилось много органики, соответственно воздух в ней содержит большое количество углекислого газа. Считается, что изменение микроклимата может навредить наскальной живописи, поэтому власти страны не планируют расчищать пещеру.

Археологам пришлось работать в специальных стерилизованных костюмах и следить за тем, чтобы в пещеру не попали никакие организмы из внешней среды. В трех ямах внутри были обнаружены человеческие останки. Ученые считают, что ранее эти места использовали медведи, которые проводили здесь зимнюю спячку. В дальнейшем люди использовали «берлоги» для погребения умерших. Никогда ранее исследователи не сталкивались с подобной погребальной практикой. Как выяснилось, две ямы перед похоронами были выкрашены красной охрой.

Пещера во Франции раскрыла секреты жизни и смерти наших предков. Тела усопших были уложены определенным образом, но позже часть останков извлекли из ям. Археологи считают, что такова была специфика погребальных обрядов, свидетельствующая о вере в тесную связь между живыми и мертвыми.