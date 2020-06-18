Судзиловская сразила поклонников фотографией в бикини

Москва, 18 июня. Пока одни звезды жалуются на тяготы самоизоляции, актриса Олеся Судзиловская поделилась с поклонниками секретами, как ей удалось за это время приумножить свою красоту без дорогостоящих бьюти-процедур.

Судзиловская опубликовала на своей странице в Instagram снимок, продемонстрировав идеально плоский живот, осиную талию и длинные ноги. В комментарии к фото она поделилась секретами красоты.

По словам актрисы, из-за самоизоляции она отменила около пяти процедур тонирования волос. Результат оказался неожиданным: «волосы перестали сечься и стали значительно гуще». С маникюром дела обстояли хуже: снять гель-лак было негде, поэтому отросшие ногти приходилось подпиливать.

«Массаж по телу — очень по нему скучала, но «спасал» увеличенный в объеме спорт и ежедневная часовая ходьба на свежем воздухе, и это действительно было счастьем и в холод, и в ветер, и в дождь!» — поделилась Судзиловская.

Добиться сияния кожи лица актрисе удалось благодаря «возможным в это время регулярным сну и неторопливым бьюти-ритуалам в виде масок, проб новых кремов, сывороток и ампул».

«Питание — получалось соблюдать четырех-пятиразовое принятие пищи в объеме не более одного стакана. Завтрак плотный 09.30, перекусы фруктами — в 11.00 и 16.00. Обед в 13.00 (суп и салат), ужин — 19.00, овощи или трава обязательно!» — написала актриса.

Поклонники пришли в восторг от фотографии артистки.

«Да и прекрасно! Ибо прекрасна!» — оставил комментарий актер Дмитрий Лысенков.

«Дело, я так понимаю, происходит в спальне?» — поинтересовался Игорь Верник.

«Дар речи потеряла. А еще и комментарии почитала! Богиня! Все. Точка», — пишет пользователь под ником marinamaubleu.

«Судзиловская, нет слов! Одни слюни! Захлебнуться ж можно! Вы супер!» — добавил 9kolymchik.