Детские единовременные выплаты не смогут взыскать за долги

Москва, 18 июня. Единовременная выплата в 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет внесена в перечень доходов, не подлежащих взысканию за долги.

На минувшей неделе вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об исполнительном производстве», устанавливающий виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание.

Перечень таких доходов дополнен единовременной детской выплатой в 10 тысяч рублей, введенной на фоне пандемии коронавируса по инициативе президента РФ Владимира Путина. Напомним, выплата начисляется с 1 июня. «Детские» деньги не могут пойти на оплату долгов родителей в случае образования задолженности или банкротства граждан.

С 1 июня 2020 года при переводе денежных средств, являющихся не подлежащими взысканию доходами, в расчетном документе должен указываться специальный код вида дохода. Указание такого кода необходимо для информирования кредитной организации о виде дохода, на который не может быть обращено взыскание.