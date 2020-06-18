Корчевников назвал Анну Кочальчук «идеальной женщиной»

Москва, 18 июня. Телеведущий Борис Корчевников назвал актрису Анну Ковальчук идеальной женщиной. Такое признание он сделал в студии своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Гостем нового выпуска шоу Корчевникова стал актер Игорь Николаев, который снимался в «Тайнах следствия» вместе с Ковальчук. Он заявил, что многому научился у нее на съемочной площадке.

«При этом я много в те годы играл в театре. Она только закончила институт. У нее был опыт в кино, а у меня только театральный. Она все смотрела на меня спокойно и терпеливо. Я не мог спокойно играть. Она играла всегда правильно. Я, конечно, наблюдал за ней», — рассказал Николаев.

В ответ Корчеников заявил, что тоже крайне высокого мнения о Ковальчук.

«Мне кажется Анна Ковальчук — идеальная женщина», — заявил он.

Стоит отметить, что 20 июля Борису Корчевникову исполнится 37 лет. Телеведущий никогда не состоял в браке. Ему приписывали роман с актрисой Сесиль Свердловой, однако эта информация не подтвердилась. Несколько лет назад Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли.

В начале 2019 года болезнь вновь дала о себе знать. Телеведущий прошел курс гормональной терапии, после которого набрал 14 лишних килограммов.

Напомним, что сама Ковальчук однажды отметила, что Корчевникову некомфортно в одиночестве, а найти вторую половину он не может из-за постоянной занятости. По ее словам, ведущему надо меньше работать, и тогда он сможет обрести любовь. Корчевников при этом признался, что чувствует себя комфортно, и статус холостяка его не смущает.