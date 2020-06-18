Специалист по реабилитации Макаренко рассказал о последствиях коронавируса

Санкт-Петербург, 18 июня. Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации комитета по здравоохранению Петербурга Станислав Макаренко рассказал об основных последствиях коронавируса.

По словам Макаренко, после коронавирусной инфекции и осложнений, протекающих в средней и тяжелой форме с пневмонией, выздоровевшие жалуются на сохраняющиеся симптомы.

«Утомляемость, кашель, одышка — основные вещи, которые беспокоят пациентов после перенесенной инфекции. Реабилитация направлена на восстановление легочной такни, чтобы минимизировать фиброзные изменения и вернуть человека в обычную жизнь и к труду», — рассказал специалист в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он отметил, что реабилитацию в стационаре покрывает полис ОМС. Как правило, период восстановления после перенесенной болезни занимает около трех недель. Макаренко отметил, что в разработке новый стандарт, согласно которому реабилитация может длиться до 28 дней, причем такой курс можно будет пройти несколько раз.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Позже ученые установили, что пациенты заражены коронавирусом нового типа. В марте ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 8,320 миллиона случаев заражения коронавирусом. От осложнений скончались 447 628 пациентов, более 4,035 миллиона заболевших выздоровели.