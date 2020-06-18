Актриса Толкалина объяснила, почему намерена уйти из публичного поля

Москва, 18 июня. Актриса Любовь Толкалина рассказала, что хочет уйти из публичного поля на фоне всего происходящего в мире. Такое заявление она сделала в своем Instagram.

Она отметила, что ей не нравится происходящее в мире сейчас, поэтому она предпочла бы не комментировать новости.

«И я люблю молчать. Давно. Этому учит меня вся моя жизнь. Мне есть о чем помолчать. И я полюбила молчать. Я знаю — о главном не пишут в газетах и о главном молчит телеграф. На деревне говорят «кто смолчит, тот не согрешит», — заявила она.

Одной из тем, которую она бы не хотела обсуждать, Толкалина назвала недавнее ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Толкалина снимается в кино более двадцати лет; за это время она приняла участие более чем в ста проектах. Несмотря на большой опыт, она неоднократно признавалась, что существуют вещи, которые до сих пор ее смущают – например, съемки постельных сцен.

Ранее Толкалина рассказала в своем Instagram-аккаунте, что серьезно заболела. По словам артистки, она подозревала у себя коронавирусную инфекцию, однако после осмотра врача стало ясно, что это двухсторонняя гнойная ангина. Как пояснила актриса, ранее она приехала к родителям в деревню, отдыхала и чувствовала себя хорошо. Однако после она начала испытывать недомогания и заподозрила у себя COVID-19. Прибывший врач из местной Ермишинской больницы успокоил актрису.