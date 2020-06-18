Ковальчук удивила фанатов фигурой в открытом платье

Москва, 18 июня. Актриса Анна Ковальчук поделилась в Instagram-аккаунте новыми фотографиями. На одном из снимков артистка запечатлена в платье с открытой спиной, отчего фанаты обратили внимание на великолепную фигуру звезды сериала «Тайны следствия».

Снимок Ковальчук опубликовала после празднования своего дня рождения. 15 июня актрисе исполнилось 43 года. Праздник она провела в окружении родных в загородном доме.

«Спасибо, мои прекрасные люди, за ваши яркие, нежные, душевные и искренние поздравления! Пусть вам вернется все, что мне пожелали, вдвойне! Это такой заряд энергии, сил и веры. Благодарю», — написала она.

Поклонники актрисы обратили внимание на то, как хорошо Ковальчук выглядит в вечернем наряде. Многие из подписчиков отметили, что она может дать фору многим молодым конкуренткам. Фанаты также обратили внимание, что выбор платья темно-синего цвета был очень удачным, поскольку оно подчеркивает талию актрисы.

«Анна, вы просто красавица! С годами только хорошеете!», «Красивая», Звезда любимая», — комментируют снимок подписчики Ковальчук.

Напомним, ранее балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором запечатлен небольшой огород. На фотографии она запечатлена в теплице. Артистку окружают саженцы огурцов и томатов. При этом балерина выбрала для тепличного фото полушубок.