Канделаки назвала колкости Собчак из-за веса «обыкновенным фашизмом»

Москва, 18 июня. Телеведущие Тина Канделаки и Ксения Собчак вновь вступили в перепалку. Канделаки развернуто ответила на колкость Собчак на своей странице в Instagram.

Во вторник вышел новый выпуск шоу Александра Гудкова и Владимира Маркони Comment Out, гостьей которого стала Собчак. Экс-ведущая «Дома-2» прошлась и по Любови Соболь, и по Виталию Мутко, и по Тимати, ответив тому за оскорбление.

Небольшой эпизод был связан с Канделаки. Собчак нужно было написать комментарий к последнему посту ее коллеги. Телеведущая, посмотрев на снимок, назвала его «максимально некрасивым».

«Почему человек весом 70 кг все время рекламирует спорт, я не понимаю», — заявила она, добавив, что сама весит 59 кг.

Спустя сутки Канделаки ответила на колкости Собчак в соцсети.

«Разумеется, на глупый, неуместный и задевающий миллионы женщин вопрос можно было бы ответить зеркально: «А почему женщина с очень плохой кожей, опухшим лицом и синяками рекламирует косметику?». Впрочем, проблемы, которые олицетворяет Ксения, крайне серьезны, чтобы отвечать на них так же, как она: засмеивая и попутно оскорбляя всех на свете», — написала Канделаки.

Она подчеркнула, что вес человека не важен, а пропаганда ЗОЖ вдохновляет только личным примером, а не «менторским тоном человека, мнящего себя нравственным ориентиром». Телеведущая особо отметила, что в этом деле «никакой нормы нет».