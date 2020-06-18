Лена Миро обвинила Викторию Боню в публикации фальшивых фотографий

Москва, 18 июня. Блогер Елена Мироненко, пишущая под псевдонимом Лена Миро, обвинила свою коллегу Викторию Боню в том, что та опубликовала в своем Instagram отфотошопленный снимок с кинофестиваля в Монако.
Боня выложила фотографию с красной ковровой дорожки в Монако, где она позирует перед фотографами в блестящем платье. По словам Мироненко, этот снимок является фотошопом. Она опубликовала подлинную фотографию Бони, сделанную в тот день, на которой видно, что фотографы направили свои камеры совсем не на Боню.
«Она в коллаже – слева. Авторство этого снимка при помощи фотошопа «успешная женщина» Боня приписала фотографу Доминику Шарье. Справа в коллаже – настоящая фотографии Вики с того же мероприятия. Этот снимок действительно сделал Доминик Шарье», — написала Мироненко.
Она отметила, что объективы камер фотографов в тот день «были направлены мимо нее».
Стоит напомнить, что ранее Боня отметилась рядом громких заявлений. По ее словам, в Голливуде существует крупная секта сатанистов, членами которой являются актеры, а вышки сотовой связи стандарта 5G негативно влияют на иммунную систему людей. Пандемию коронавируса она связывает с теорией заговора. Также она резко высказалась против идеи помогать малоимущим слоям населения.
Напомним, что в конце мая Лена Миро обрушилась с критикой на певца и бодибилдера Сергея Глушко, известного как Тарзан, который пожаловался на нехватку денег в период самоизоляции из-за коронавируса. Она предложила популярному артисту, который ранее позавидовал пенсионерам, пойти работать на стройку.
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