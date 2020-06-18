Адвокат Ефремова рассказал о шестичасовом допросе артиста

Москва, 18 июня. Адвокат устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о продлившемся шесть часов допросе артиста.

Днем 17 июня к находящемуся под домашним арестом Ефремову приехали представители правоохранительных органов, которые увезли его в отделении полиции, где тот в течение шести часов давал показания в рамках расследования по возбужденному в отношении него уголовному делу. По словам Пашаева, подозреваемый активно сотрудничает со следствием.

«Допрос длился почти шесть часов. Михаил Олегович все еще в состоянии сильного шока, сидит все время согнувшись, тихо отвечает на вопросы и как будто ничего не чувствует от боли. Ему очень тяжело, физически плохо. Он сотрудничает по всем моментам со следствием. Следователи очень профессиональные», — приводит «СтарХит» слова адвоката.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади в Москве грубо нарушил правила дорожного движения и врезался в мини-фургон, водитель которого Сергей Захаров позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его анализах нашли также следы употребления наркотиков.

В отношении актера возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Решением Таганского суда Москвы он помещен под домашний арест до 9 августа. Ефремов опубликовал видеообращение, в котором просит прощения у родных погибшего, а также полностью признает свою вину в случившемся.