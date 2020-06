Трамп пытался выяснить, является ли Финляндия частью РФ

Вашингтон, 18 июня. Президент США Дональд Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России. Как сообщает New York Times, об этом в своей книге рассказал экс-советник Трампа Джон Болтон.

По данным газеты, Болтон написал в своей книге The Room Where It Happened: A White House Memoir («Комната, где это произошло: Воспоминания о Белом доме»), что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России и, по-видимому, не знал, что Великобритания является ядерной державой.

Между Трампом и Болтоном разгорелся конфликт после отставки последнего. Публикация книги уже не раз откладывалась, на данный момент она запланирована на 23 июня. Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщала, что глава Белого дома планировал не допустить публикации книги Болтона, которого он считает «предателем». Согласно сведениям издания, глава вашингтонской администрации заявил сотрудникам Белого дома, что попытается заблокировать публикацию книги Болтона, которому он сообщал тайную информацию.

Как сообщает в среду New York Times, в прошлом году Болтон привлек огромное внимание общественности новостями о готовящейся публикации, которая, как сообщается, включала в себя «взрывную версию» скандала на Украине в центре процесса импичмента Трампа. В то время Совет национальной безопасности регулярно проверял рукопись на секретную информацию. Книга должна была быть опубликована в середине марта, но дата несколько раз отодвигалась.

«Комната, где это произошло» представляет из себя отчет о 17-месячной работе Болтона в качестве советника Трампа по национальной безопасности.

Как отмечает газета, Болтон наполнил почти 500 страниц книги мелкими и часто посторонними подробностями, включая время и продолжительность обычных встреч и даже, в какой-то момент, дремоту. Попутно Болтон также упоминает о других ситуациях, когда Трамп, по его словам, пытался заискивать перед президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Китая Си Цзиньпином. Речь шла о возможности снять или ослабить давление на турецкий банк Halkbank и китайские телекоммуникационные компании ZTE и Huawei.

Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре 2019 года. Президент США объяснил это тем, что помощник стал чаще ошибаться. Агентство Associated Press в ноябре 2019 года сообщило о планах Болтона написать и издать книгу на основе соглашения с издательством Simon & Schuster. По данным издания, гонорар бывшего помощника Трампа составит 2 млн долларов.