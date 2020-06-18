Киркоров обвинил десантников в отсутствии чувства юмора

Москва, 18 июня. Певец Филипп Киркоров назвал оскорбленных его видеороликом десантников людьми без чувства юмора.

Ранее в видеоролике для юмористического шоу король российской поп-сцены предстал в образе десантника, надев тельняшку и голубой берет. По сценарию, он изображал артиста, которому доверили сыграть роль бывшего военнослужащего ВДВ. Ролик содержит многочисленные намеки на якобы нетрадиционную сексуальную ориентацию служивого.

Видео вызвало недовольство настоящих десантников. Так, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов назвал ролик «отвратительным» и призвал артиста удалить его «для своего же блага». Замруководителя Центрального правления ветеранов Афганистана Владимир Кошелев обвинил Киркорова в святотатстве и пригрозил ему «врезать, куда он заслуживает» при встрече.

В интервью телеканалу «360» певец заявил, что не понимает, из-за чего поднялся такой шум, поскольку никого не хотел оскорбить этой ролью.

«Я в данной ситуации артист, которого пригласили на работу. Я исполнил свою работу. Кто-то играет убийц, кто-то милиционеров. Я исполнил свою роль. Причем это пародия не на службу в ВДВ, а на самого себя, на то, что мне эта роль не идет», — сказал он.

Киркоров посоветовал переадресовать претензии сценаристам и режиссерам ролика, отметив, что у критикующих его нет чувства юмора.

«Только люди без чувства юмора могли воспринять это как оскорбление. Все претензии не ко мне», — ответил артист.

Он рассказал также, что не следит за ситуацией, поскольку продолжает находиться на самоизоляции.

«Я не слышал никаких угроз. Продолжаю сидеть дома со своими детьми, у нас продолжается закрытый режим, я никуда не выхожу. Не читаю, не слежу», — заявил Киркоров.

Отметим, сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич призвал Киркорова извиниться за оскорбившее десантников видео.