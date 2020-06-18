Гришаева рассказала о работе с «убивавшим себя» Ефремовым

Москва, 18 июня. Заслуженная артистка России Нонна Гришаева рассказала о работе с устроившим смертельное ДТП актером Михаилом Ефремовым.

В интервью «Московскому комсомольцу» Гришаева сообщила, что неоднократно встречалась с Ефремовым на съемочной площадке, где он был ее партнером. По ее словам, с ним всегда «непросто работалось».

«Алкоголизм — это болезнь. Сейчас много говорят, почему не лечили, куда смотрели друзья. Думаете, это так легко — заставить человека с таким тяжелым характером лечь в клинику?» — отметила Гришаева.

Актриса выразила сожаление по поводу «пляски на костях», которую «устроили на телевидении». Она сказала, что обидно из-за того, что «многие пиарятся» на ситуации с Ефремовым.

«Разве вы все безгрешны? Безумно жалко… Жалко всех. И погибшего, и его семью, и Мишу. Как он сказал в своем обращении, нет больше такого артиста Михаила Ефремова. Он медленно убивал себя, а в итоге погубил и себя, и чужую душу», — подчеркнула артистка.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади в Москве грубо нарушил правила дорожного движения и врезался в мини-фургон, водитель которого Сергей Захаров позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его анализах нашли также следы употребления наркотиков.

В отношении актера возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Решением Таганского суда Москвы он помещен под домашний арест до 9 августа. В рамках расследования было возбуждено также уголовное дело по факту сбыта наркотиков неустановленным лицом.