Названы примерные сроки возобновления международного туризма

Москва, 18 июня. Международный туризм может возобновиться в третьем квартале текущего года, заявил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

В стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» Горин отметил, что Россия постоянно находится в контакте с другими странами по возобновлению туризма. На данный момент границы открыты только внутри Евросоюза, внешние границы начнут постепенно открывать с 1 июля. Однако Россия в это список не попала.

«Наверное, пройдет еще какое-то время, по оценкам авиакомпаний, например, это может произойти в третьем квартале, но будет это август или сентябрь — никто, увы, не знает. Есть информация, что, может быть, будут сначала открываться рейсы в СНГ», — сообщил вице-президент АТОР.

Отметим, неделей ранее в Ростуризме сообщили, что туристическая отрасль в России полноценно заработает с 1 июля. По словам экспертов, возможен рост цен на туры в Крым и Сочи из-за сокращения курортного сезона и повышения спроса на отдых внутри страны.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, следующим этапом восстановления туризма станет дата 1 августа.

Согласно официальным данным на 17 июня, в России выявлено 553 301 случай заболевания коронавирусом. Проведено более 15,6 млн тестов. Выздоровели 304 342 человека, зафиксировано 7478 летальных исходов.

Днем ранее стало известно, что Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи приступает к клиническим испытаниям российской вакцины от COVID-19. После завершения 14-дневной изоляции вакцинируют первую группу добровольцев, что позволит получить данные по безопасности и переносимости компонентов вакцины.