Эксперт объяснил причину роста цен на бензин в РФ

Москва, 18 июня. Причиной повышения цена на бензин АИ-95 является подорожание всех импортных товаров, включая комплектующие для промышленного оборудования. Об этом заявил эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович.

По его словам, в России уже ввели в качестве антикризисной меры временный запрет на импорт бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля, которые могли бы обойтись дешевле, чем отечественное топливо.

Митрахович напомнил, что в некоторых странах выплачиваются дотации в качестве компенсации за выросшие цены на энергоресурсы. Такие меры стимулируют покупки автомобилей.

«Независимые поставщики топлива и нефтяные компании предлагают пересмотреть налоговую политику и увеличить демпфирующие надбавки, которые выплачиваются нефтяникам как стимул к поставке нефтепродуктов на внутренний рынок. После падения цен на нефть демпфер превратился в дополнительный налог», — сказал он.

Он объяснил, что избавление от демпфера и сокращение акцизов приведет к снижению цен на бензин, однако такие меры отрицательно скажутся на бюджете страны. В конечно счете, это ударит по самим потребителям.

Ранее в России вступил в силу временный запрет на импорт бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля. Правительство РФ ввело ограничения до 1 октября, но профильные ведомства могут изменить сроки их действия до 15 июня.

Запрет не касается транзитных поставок топлива и топлива, которое содержится в технологических емкостях и используется в целях эксплуатации в пути следования.