Певица Ольга Зарубина выдвинула свою версию смерти Юлии Норкиной

Москва, 18 июня. Исполнительница Ольга Зарубина предположила, что у покойной певицы Юлии Норкиной были проблемы с алкоголем. Она добавила, что не верит версии, согласно которой причиной смерти Норкиной стал суицид.

Она вспомнила свою встречу с Норкиной в эфире ток-шоу в 2014 году. Две артистки тогда повздорили прямо в студии.

«Я заметила, что у нее было несколько припухшее лицо. Я даже подумала про себя: «Наверное, у женщины проблемы с алкоголем». Мне так показалось. В общем, тот момент я стараюсь не вспоминать: было неприятно и странно наблюдать такую агрессию от совершенно незнакомого мне человека», — рассказала она изданию «Собеседник».

По мнению Зарубиной, Норкина не берегла здоровье и, вероятно, страдала от «дисбаланса в эмоциях». Певица предположила, что у покойной была психологическая проблема, требовавшая решения.

Ранее телеведущий Андрей Норкин показал архивную фотографию «летящей и радостной» супруги Юлии. Ведущий опубликовал фото жены, которая была сделана на Родосе. На кадре женщина с «распахнутыми руками» сидит за пляжным столиком под зонтом. Он призвал подписчиков быть счастливыми и запомнить Юлию «летящей».

На прошлой неделе стало известно о смерти Юлии Норкиной. Сообщалось, что женщина умерла от инфаркта, однако затем первоначальная версия сменилась утверждениями, что журналистка могла свести счеты с жизнью.

Экс-жена музыканта Романа Жукова Елена говорила, что ведущая Юлия Норкина незадолго до смерти выглядела печальной. Жуков вместе с бывшей супругой принял участие в программе «Пусть говорят» на Первом канале. Выпуск, посвященный скандальному разводу, стал последним для Норкиной и вышел уже после смерти ведущей.