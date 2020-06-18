Суд объявил в розыск возможного организатора хищения 1 млрд рублей на рынке Forex

Москва, 18 июня. Александр Смирнов, обвиняемый в хищении почти 1 млрд рублей у инвесторов своей компании STForex, объявлен в международный розыск. Соответствующее решение было принято Тверским судом Москвы.

Уточняется, что на данный момент в суд поступило постановление следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России о возбуждении ходатайства об изменении меры пресечения Смирнову. Правоохранители требуют заключить его под стражу. Судебное заседание, на котором будет рассмотрен данный вопрос, назначено на четверг, 18 июня.

На сегодняшний день Смирнов обвиняется по двум статьям УК РФ за организацию преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. Предполагаемые сообщники подозреваемого покинули Россию, несмотря на подписку о невыезде. Они также находятся в международном розыске, сообщает ТАСС.

Известно, что компания STForex работала на рынке Forex с 2014 года. Организация не имела соответствующей лицензии, однако это не помешало ей найти клиентов. Согласно преступной схеме, инвесторы вкладывали 200 долларов, а после получали положительный отчет. После этого жертва начинала проводить операции с более крупными суммами, надеясь на успех. Деньги переводились через подключенную к сайту платежную систему на счет нерезидента в Латвию. Оттуда средства клиентов уходили через цепочку офшоров, а жертвы получали отчеты по сделкам с убытками.