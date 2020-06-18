Полицейскому, обвиняемому в убийстве Брукса, может грозить смертная казнь

Атланта, 18 июня. Бывшему полицейскому из США Гарретту Рольфу, которого подозревают в убийстве афроамериканца Рэйшарда Брукса, предъявят список из одиннадцати обвинений. Об этом рассказал прокурор округа Фултон Пол Ховард.

«Вот 11 обвинений в отношении полицейского Рольфа. Первое обвинение – это тяжкое убийство… Возможный приговор в деле о тяжком убийстве это пожизненное заключение, пожизненное заключение без права на досрочное освобождение или смертная казнь», — сообщил он.

Также в списке предъявленных обвинений фигурируют пять эпизодов нападений с отягчающими обстоятельствами, включая применение огнестрельного оружия. Каждый из них, предусматривает до двадцати лет лишения свободы.

Второй полицейский, Девин Броснан, который принимал участие в задержании Брукса, получил три обвинения. Одно из них – нападение с отягчающими обстоятельствами.

Как рассказал Ховард, сторона обвинения уже ознакомилась с восемью видеозаписями, а также побеседовала с десятью свидетелями происшествия.

«Мы пришли к выводу, что когда мистера Брукса застрелили, он не представлял непосредственной угрозы смерти или физической травмы полицейскому», — подчеркнул он.

Напомним, что на прошлой неделе в полицию Атланты поступил звонок о том, что часть площадки рядом с кафе перегородил автомобиль, в котором спал Брукс. Правоохранители прибыли на место и выяснили, что мужчина был пьян. Они попытались задержать его, однако тот выхватил у одного из полицейских электрошокер и попытался скрыться. Представители правоохранительных органов выстрелили в Брукса. Задержанный скончался в больнице.