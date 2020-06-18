Росгвардейцы спасли 82-летнюю женщину из пожара в Москве

Москва, 18 июня. На юге Москвы сотрудники Росгвардии спасли из горящей квартиры пожилую женщину. Пенсионерка не могла самостоятельно передвигаться и звала на помощь, в этот момент около ее дома проезжал патруль. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии РФ.

Во время движения по маршруту правоохранители заметили густой черный дым, который шел из окна многоэтажки на улице Мариупольской. Прибыв на место они услышали крики женщины и поспешили на помощь. Информацию о происшествии они передали в дежурную часть.

«Совместными усилиями правоохранители и представители коммунальных служб открыли входную дверь. В задымленной квартире обнаружили пожилую женщину. Надышавшись дыма, она не могла самостоятельно передвигаться», — говорится в сообщении Росгвардии РФ.

Пострадавшую удалось спасти из горящей квартиры. Женщину передали в руки медикам, которые экстренно госпитализировали ее в городскую больницу. Пожар был ликвидирован прибывшими на место сотрудниками МЧС.

Ранее в Брянске сотрудники Росгвардии нашли и передали родственникам потерявшегося пенсионера 1952 года рождения. Мужчина рассказал правоохранителям, что не может вспомнить дорогу домой. Позднее пенсионера забрали родственники.