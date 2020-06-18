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Адвокат Ефремова рассказал, что актер похудел на шесть килограммов после ДТП

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Адвокат Ефремова рассказал, что актер похудел на шесть килограммов после ДТП

Москва, 18 июня. Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов после автокатастрофы похудел на шесть килограммов, сообщил журналистам его адвокат Эльман Пашаев.

После допроса в отделе полиции журналисты поинтересовались у адвоката, как себя сейчас чувствует Ефремов.

«Как вы думаете, если человек за неделю похудел на шесть килограммов? Очень плохо», — ответил юрист.

В среду Ефремова привезли на допрос в столичное ГСУ МВД. В здании столичной полиции актер провел в общей сложности пять часов. После завершения следственных действий артиста вывели из здания столичного ГСУ МВД и увезли на машине.

Во время допроса актеру театра и кино потребовался перерыв. Журналисты Федерального агентства новостей спросили у звезды о примирении с семьей погибшего Сергея Захарова, но артист ничего не ответил.

Адвокат Ефремова рассказал, что актер похудел на шесть килограммов после ДТП

Ефремов 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Ладу». Актер не пострадал, однако второй водитель получил тяжелые травмы и скончался в больнице, передавал НСН. Погибшего звали Сергей Захаров и ему было 57 лет. 

Суд отправил заслуженного артиста РФ под домашний арест на два месяца. Позднее в московской прокуратуре сообщили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

В субботу Ефремов заявил, что готов оказать помощь семье Захарова. При этом актер пояснил, что «это не попытка откупиться, а попытка искупить». Ефремов отметил, что ему «нет прощения от жены и детей», передавал RT.

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