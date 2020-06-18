حصاد أخبار سوريا في 17 يونيو/حزيران: واشنطن تفرض «قانون قيصر» ضد سوريا والطائرة المسيرة الأمريكية تشن غارات في إدلب

سوريا، 17 يونيو/حزيران. واشنطن تفرض «قانون قيصر» ضد سوريا وطائرة مسيرة أمريكية تشن غارات في إدلب

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على سوريا من 17 يونيو/حزيران

بدأ سريان عقوبات جديدة تعرف باسم «قانون قيصر» من قبل الولايات المتحدة ضد سوريا اليوم الأربعاء.

ويسمح «القانون قيصر» لواشنطن بفرض عقوبات على المؤسسات والأشخاص الذين يقدمون الدعم المباشر وغير المباشر للسلطات السورية، وكذلك على الجماعات المسلحة المختلفة العاملة في البلاد والتي بحسب مزاعم الولايات المتحدة تدعمها سلطات سوريا وروسيا وإيران. بالإضافة إلى ذلك، يمكن فرض عقوبات على الأنشطة في قطاع النفط والغاز في الاقتصاد السوري، والطيران العسكري، والبناء والإعمار.

من بين أمور أخرى، يشير نص «قانون قيصر» إلى حظر المعاملات المالية مع الحكومة السورية، بما في ذلك «مع أي شركات ومنظمات مملوكة أو تسيطر عليها الحكومة السورية».

يمكن فرض إجراءات تقييدية إذا يتم بيع أو تسليم سوريا طائرات أو قطع غيار لها من قبل شركات أجنبية، في حال كان سيتم استخدام هذه الطائرات «لأغراض عسكرية» لصالح دمشق.

تشمل العقوبات حظر الممتلكات والأصول على الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى فرض قيود إضافية على التأشيرات.

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ينتقد واشنطن بسبب العقوبات ضد سوريا

قال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن التسوية السورية «المسؤولين الأمريكيين يتباهون حسبما سمعنا بأن عقوباتهم بالذات أسفرت عن تدهور الأحوال الاقتصادية الاجتماعية للشعب السوري بمثل هذه الدرجة».

وأضاف «فرض العقوبات على السلطات السورية تضرب الناس العاديين والهدف من هذه الإجراءات هو عزل الحكومة السورية الشرعية».

وعلق نيبينزيا على أنشطة الاتحاد الأوروبي «إن الاتحاد الأوروبي مدد من جانبه أواخر أيار الماضي إجراءاته أحادية الجانب ضد سورية فيما أعلنت روسيا مرارا وتكرارا أن هذه الإجراءات تضر بالاقتصاد السوري وتعرقل تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين السوريين».

إرهابيو هيئة تحرير الشام يعتقلون قائدهم الميداني السابق في إدلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن انشقاق في صفوف الإرهابيين وأشار المرصد إلى أن تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي (المحظور في روسيا) اعتقل أحد قادتهم الميداني السابق الذي قرر مغادرة الفصيلة والانضمام إلى تنظيم أنصار التوحيد. تم اعتقاله ومرافقيه بالقرب من المركز الاداري لمحافظة ادلب.

طائرة مسيرة أمريكية تحلق فوق سماء إدلب

ظهرت طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في ريف إدلب الشمالي. وبحسب مصادر عسكرية، شنت الطائرة المسيرة غارات على إحدى معاقل إرهابيي «هيئة تحرير الشام» جنوب مدينة سرمدا. ولا يوجد حتى الآن أنباء عن خسائر في صفوف الإرهابيين أو خسائر بين المدنيين.

ويذكر أنه في وقت سابق هاجمت طائرات مسيرة مجهولة، يعتقد أنها تنتمي إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل متكرر متطرفين من تنظيم حراس الدين بدون اتخاذ أي إجراءات ضد مقاتلي هيئة تحرير الشام.