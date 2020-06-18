В Москве за сутки скончались 49 пациентов с коронавирусом

Москва, 18 июня. Еще 49 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает столичный оперативный штаб.

«В Москве скончались 49 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, общее число летальных исходов в столице достигло 3483. Днем ранее сообщалось о 48 скончавшихся.

Ранее в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что только в 10 регионах России пока не наблюдается серьезного снижения суточного числа выявляемых случаев коронавируса.

По ее словам, на сегодняшний день около 50% заразившихся COVID-19 в России не имеют симптомов. Попова отметила, что «это очень хороший показатель для страны», поскольку он демонстрирует «активное выявление». В марте данный показатель составлял 15%.

Глава Роспотребнадзора добавила, что ряд отечественных вакцин от коронавируса могут начать испытывать на добровольцах уже в течение двух недель.

Согласно официальным данным на 17 июня, в России выявлено 553 301 случай заболевания коронавирусом. Проведено более 15,6 млн тестов. Выздоровели 304 342 человека, зафиксировано 7478 летальных исходов, передает RT.