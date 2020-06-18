В МИД РФ заявили, что санкции США в рамках «акта Цезаря» бьют по обычным сирийцам

Москва, 18 июня. Вступивший в силу 17 июня в США так называемый «акт Цезаря» и связанные с ним санкции против правительства Сирии на деле бьют по обычным сирийцам, говорится в официальном заявлении МИД РФ.

В среду вступил в действие закон «О защите гражданского населения Сирии» или, как его называют, «акт Цезаря».

В МИД обратили внимание на тот факт, что американские власти, комментируя вступивший в силу закон, «не без удовлетворения отмечают, что предусмотренные в нем карательные меры должны «перекрыть кислород» руководству САР, лишить страну внешней помощи и «не позволить Башару Асаду восстановиться в качестве законного лидера государства».

Однако, отметили в ведомстве, Вашингтон при этом понимает, что действующие антисирийские санкции и новые рестрикции уже привели к девальвации лиры и скачку цен на топливо, продукты питания и товары первой необходимости.

«В результате тысячи простых сирийцев, по свидетельству представителей специализированных гуманитарных агентств ООН, оказались буквально на грани выживания», — подчеркнули в МИД РФ.

При этом США не прекратили финансирование проектов в Идлибе и Заевфратье, где до сих пор действуют террористы «Исламского государства»1 и «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (обе группировки запрещены в РФ).

Более того, напомнили во внешнеполитическом ведомстве, односторонние санкции, принятые в обход Совбеза ООН, блокируют ввоз в Сирию медикаментов, включая сырье для производства лекарств и анестетики, компьютеров и высокотехнологичных приборов, а также удобрений, систем для очистки воды, строительного оборудования, электрогенераторов и т.д.

«Акт Цезаря», который на словах направлен на «защиту гражданского населения», на деле бьет по обычным сирийцам», — резюмировали в МИД РФ.

В среду госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон вводит новые санкции против Сирии, под них попадут, в частности, президент страны Башар Асад и его супруга Асма. Помимо Асада и его супруги рестрикции будут введены в отношении крупнейшего сирийского предпринимателя Мухаммеда Хамшо.

Сообщается, что новый пакет санкций в рамках так называемого «закона Цезаря» не затронет гуманитарную помощь населению страны.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал «Закон о защите гражданского населения Сирии №HR31», более известный как «акт Цезаря». Акт был назван в честь работавшего в 2011–2013 годы фотографа сирийской военной полиции под псевдонимом Цезарь, передавшего правозащитным организациям сфабрикованные им снимки, на которых якобы были изображены убитые сирийскими спецслужбами граждане.

Закон позволяет США вводить санкции в отношении организаций и лиц, оказывающих прямую и косвенную поддержку властям Сирии, а также различным действующим на территории страны вооруженным формированиям, которые, по версии Штатов, поддерживают власти Сирии, России и Ирана. Кроме того, санкции могут быть введены за деятельность в нефтегазовом секторе сирийской экономики, сферах военной авиации, проектирования и строительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.