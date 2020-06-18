Стали известны подробности аварии с участием внука экс-губернатора Ишаева

Москва, 18 июня. Внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, спровоцировавший ДТП в Москве, был лишен ранее прав и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах региона.

Стали известны подробности аварии с участием Ишаева. По данным правоохранителей, ДТП произошло в 16.40 по московскому времени на улице 1905 года. Ишаев за рулем Porsche разворачивался под Ваганьковским путепроводом, но не справился с управлением и протаранил две иномарки, двигавшиеся во встречном направлении.

«Экспертиза показала, что виновник ДТП был пьян», — сообщил источник.

При этом в полиции отметили, что ранее Ишаев уже был лишен водительских прав.

После аварии его доставили в отдел полиции для составления необходимых протоколов, которые позже направят в суд.

По данным РЕН ТВ, Ишаев был госпитализирован. Он заявил правоохранителям, что после аварии у него болят голова и нога. В больнице он пройдет обследование.

Напомним, что это не первое громкое ДТП с участием внука экс-чиновника. В марте 2017 года он устроил массовую аварию на МКАД. Тогда удивительным образом обошлось без жертв, однако столичная кольцевая была надолго перекрыта. Спустя полгода в соцсетях Игорь заявлял, что гоняет по Москве на скорости 305 км в час.

Отметим, что Виктор Ишаев был задержан в марте прошлого года. По данным Следственного комитета РФ, он в период с 2014 по 2017 год занимал пост вице-президента «Роснефти» и одновременно владел фирмой. В результате мошеннических действий экс-губернатора «Роснефть» понесла убытки на 5,7 млн рублей.