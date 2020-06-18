Отечественную авиапромышленность ждут сильные изменения

Москва, 18 июня. Отечественная авиационная промышленность может быть кардинально изменена благодаря новому подходу. Пришло время развернуть серийное производство различных моделей российских самолетов и обеспечить на них спрос. К этому призвал депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов во время встречи парламентариев с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

По словам Гаврилова, необходимо наладить серийный выпуск Ил-96-400М, МС-21, Ил-114 и поддержать авиаотрасль при помощи государственных инструментов.

«Пришло время реальных действий по поддержке нашего авиапрома, нужно прекратить кормить зарубежные компании», — приводит слова депутата New Inform.

Во время встречи было отмечено, что стимулировать спрос можно не только за счет финансирования, но и при помощи различных целевых программ.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил запустить новую программу по поддержке и лизингу самолетов, это позволит выпускать более 50 лайнеров. Для этого планируется на 2020-2021 годы предоставить компаниям государственные гарантии, а также выделить субсидии для снижения стоимости летного часа российских самолетов.

Ранее о перспективах авиастроительной отрасли России депутат Сергей Гаврилов рассказал в интервью Федеральному агентству новостей. Он пояснил, что мировой экономический кризис может дать толчок развитию российского авиастроения.