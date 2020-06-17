Мосгоризбирком опроверг слухи об «отказах» членов УИК работать на голосовании

Москва, 17 июня. Информация о «массовом отказе» членов участковых избирательных комиссий работать во время голосования по поправкам в Конституцию РФ не соответствует действительности, заявили в Мосгоризбиркоме.

Как отметил заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут, подобная информация не соответствует действительности.

«Не подтверждаем. Все комиссии работают в штатном режиме», — ответил он на вопрос журналистов РИА Новости, может ли Мосгоризбирком подтвердить сообщения об отказе членов УИК выходить на работу.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию должно было состояться 22 апреля, но было отложено в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией.

В понедельник, 1 июня, президент России Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Проголосовать можно будет в любой день в течение недели, что дополнительно сделает избирательные участки безопасными. Принятие такого формата голосования еще раз подчеркивает усилия ЦИК сделать процедуру максимально безопасной.

Недавно Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в результате которого выяснилось, что 67% россиян намерены принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. 61% респондентов заявил, что готов проголосовать за поправки. 21% опрошенных намерен голосовать против, остальные еще не определились. 14% участников опроса заявили, что не намерены участвовать во всенародном голосовании, 17% россиян пока не определились в этом вопросе.