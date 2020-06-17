Натали удивила подписчиков архивными фотографиями

Москва, 17 июня. 46-летняя певица Натали в своем Instagram-аккаунте опубликовала несколько архивных фотографий, которые сильно удивили фанатов. На снимках исполнительница запечатлена 20 лет назад. Однако, как отметили фанаты, за эти годы звезда вовсе не изменилась.

На фотографиях артистка запечатлена с каре и без яркого макияжа. В подписи Натали отметила, что теперь серьезно задумалась о том, чтобы сделать такую же прическу, как в молодости.

«Это я, больше двадцати лет назад, приглашаю вас в лето! Что-то я позавидовала такой своей длине волос! И легко, и задорно, и женственно. Что делать? Повторить?» — спросила она у своих подписчиков.

Как отметили фанаты, певице идет как короткая, так и длинная прическа. Также подписчики Натали в Instagram обратили внимание на то, что с тех пор певица почти не изменилась.

«Вы сейчас еще лучше, чем тогда! Вы прекрасны! Это факт», «Как можно на протяжении стольких лет не меняться!? Подольше оставайтесь на этом уровне», «Наталья, вас заморозили? Двадцать лет назад?» — удивились фанаты.

Напомним, ранее популярная российская исполнительница Любовь Успенская разместила в своем Instagram фотографию из молодости. Снимок певицы до пластики также удивил поклонников. Они отметили, что операции сильно изменили Успенскую. Кроме того, некоторые подписчики были поражены тем, что естественный цвет волос звезды ― темный. Также пользователи обратили внимание и на «выросшую» грудь знаменитости.