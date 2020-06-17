Захарова призвала Twitter перестать выступать в роли цензора

Москва, 17 июня. МИД РФ призывает американские интернет-платформы, в частности Twitter, перестать выступать в роли цензора в свете блокировки российских аккаунтов. Об этом заявила журналистам официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Мы все-таки призываем американские интернет-платформы пересмотреть свои подходы, перестать выступать в роли цензора. Причем как своей внутренней аудитории, так и зарубежной», — заявила Захарова.

Она напомнила о решении Twitter заблокировать более тысячи аккаунтов из России. Под цензуру соцсети попал, в частности, проект «Актуальная политика» из-за якобы имевшего место «ведения политической пропаганды».

«Видимо, руководство социальной сети полагает, что любые СМИ и блоги, в том числе специализирующиеся на политике, не имеют права высказываться на политические темы? Или просто у данного ресурса мнение оказалось не соответствующим генеральной линии Twitter?» — указала Захарова.

Этими же причинами соцсеть объяснила блокировку аккаунта конкурса «Лидеры России». По словам Захаровой, ведомство уже не удивляют подобные действия, не основанные на доказательствах.

«Руководство Twitter в очередной раз демонстрирует непрозрачность критериев оценок, крайне избирательный подход в определении так называемых нарушителей», — подчеркнула она, добавив, что в данном случае речь идет о политической цензуре.

Напомним, недавно Twitter заблокировал больше тысячи аккаунтов, «связанных с Россией». Также такие действия были выполнены в отношении страниц из Китая и Турции. В общей сложности блокировке подверглись более 32 тысяч страниц, передавал RT.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков заявил, что Twitter блокирует аккаунты, которые противоречат глобалистко-неолиберальным ценностям западного мира. По его словам, для борьбы с подобной политикой зарубежных сервисов следует полностью отказаться от их использования либо принудить их соблюдать российское законодательство.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов назвал Twitter мерзкой интернет-площадкой для распространения экстремистских аккаунтов под видом социальных медиа. Милонов убежден, что с такой системой ценностей Twitter может существовать только в США, а в России делать ему нечего.