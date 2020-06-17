Страдающий от тяжелой болезни Гафт временно лишился дара речи

Москва, 17 июня. Актриса Ольга Остроумова прокомментировал сообщения о том, что ее супруг, актер Валентин Гафт лишился речи. По ее словам, у него действительно есть проблемы с речью, вызванные болезнью Паркинсона.

Ранее поклонники артиста уже выражали тревогу за его состояние, так как тот не появлялся на сцене театра «Современник» более полутора лет. По словам театралов, Гафт сильно сдал после смерти актрисы Нины Дорошиной, которая ушла из жизни весной прошлого года.

«Дорогие мои, мне плохо…» — признался тогда Гафт своим поклонникам.

Затем появились слухи, что страдающий от болезни Паркинсона Гафт лишился дара речи. Эти сообщения прокомментировала его жена Ольга Остроумова.

По ее словам, состояние Гафта стабильное. Она добавила, что материальная помощь их семье не нужна.

«Валя сейчас себя лучше чувствует, чем зимой. Понятно, что болезнь никуда не ушла, но состояние действительно стабилизировалось. Валя правда испытывал большие затруднения с речью... А что вы хотите при этом заболевании? Ему было тяжело. Но благодаря заботам Ольги, которую он любит космической любовью, он с нами», — приводит издание «Собеседник» слова известной актрисы, которая попросила не называть ее имя.

Советского актера театра и кино Валентина Гафта госпитализировали в Москве с инсультом около недели назад, об этом Федеральному агентству новостей рассказывала супруга артиста Ольга Остроумова. По ее словам, состояние артиста оценивается как удовлетворительное. Врачи внимательно следят за здоровьем 83-летнего актера.

Валентин Гафт является народным артистом РСФСР. Наиболее известны его роли в фильмах Эльдара Рязанова «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово…», «Забытая мелодия для флейты», «Небеса обетованные».