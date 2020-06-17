Медведев предупредил о возможности начала полномасштабной войны

Москва, 17 июня. Миру может грозить полноценная война, если страны не научатся открыто взаимодействовать с друг другом на фоне пандемии коронавируса. Об этом заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в колонке для журнала «Россия в глобальной политике».

В среду вышла статья Медведева под названием «Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса». Политик проанализировал основные риски, с которыми столкнутся страны, включая Россию.

По мнению Медведева, первое что необходимо — «сотрудничество для обеспечения не только глобальной, но и бытовой безопасности человека». Он подчеркивает, что «пандемия не имеет границ», и ее невозможно победить в отдельно взятой стране «даже при закрытых рубежах». Ответ на подобный кризис, считает Медведев, должен быть универсальным.

«Это предполагает постоянное и полноценное взаимодействие между государствами, правительствами и компаниями. Это должно быть разумно открытое сотрудничество», — пишет политик.

Медведев подчеркивает, что страны будут вынуждены пойти на прямое сотрудничество. В частности, речь идет об обязательном взаимодействии в ходе прививочной кампании от COVID-19.

«Когда появятся подходящие вакцины, они должны быть использованы почти одномоментно на всех континентах, прежде всего — по соображениям национальной безопасности», — добавил он.

Кроме того, Медведев выразил мнение, что работа биологических лабораторий, включая те, что США разместили по всей планете, должна быть максимально открытой. В обратном случае это грозит серьезными последствиями.

«Все примутся подозревать друг друга во всем, каждый новый вирус будет объявляться биологическим оружием. Это рискует спровоцировать невероятную международную напряженность, которая легко может перерасти в полноценную, а не так называемую «гибридную» войну», — пишет заместитель председателя Совбеза России.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Главные симптомы заражения — температура, сильный насморк, затрудненное дыхание и боль в горле.

Позднее советник правительства КНР Чжун Наньшань заявил, что власти города Ухань в декабре 2019 года скрыли масштабы вспышки коронавируса. По его словам, он заподозрил уханьские власти во лжи после того, когда на протяжении 10 дней число выявленных случаев COVID-19 в городе не менялось, а в других странах новые случаи фиксировали ежедневно.