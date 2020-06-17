Дания ответила на просьбу РФ по требованиям к строительству «Северного потока — 2»

Копенгаген, 17 июня. Правительство Дании дало ответ на просьбу России разрешить ей закончить строительство «Северного потока — 2» при помощи судов с системой якорного, а не динамического позиционирования. Датская сторона должна принять решение и ответить оператору газопровода в течение четырех недель.

Известно, что на сегодняшний день в строительстве газопровода имеют право участвовать лишь суда с динамическим позиционированием. Первоначально работами занимался трубоукладчик швейцарской компании Allseas. Однако, после введения санкций США, компания была вынуждена отказаться от строительства.

Тем не менее, российское судно «Академик Черский» также оборудовано системой динамического позиционирования. Однако оно не имеет необходимой страховки, получению которой вновь препятствует Вашингтон.

Как ранее заявил глава Министерства энергетики РФ Александр Новак, обсуждаемые в Конгрессе США санкции против российского проекта «Северный поток — 2» являются одной из форм протекционизма и иностранного вмешательства в дела суверенных государств. Он также отметил, что действия Вашингтона пагубно влияют на всю мировую экономику.

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. США, Украина, а также некоторые страны Евросоюза выступают против «Северного потока — 2». Германия и большая часть европейских государств поддерживают реализацию российского проекта, отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели.