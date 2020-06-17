Адвокат Ефремова объяснил, почему семья погибшего в ДТП не вступает в переговоры с актером

Москва, 17 июня. Адвокат актера Михаила Ефремова объяснил, почему семья погибшего в ДТП Сергея Захарова не вступает в переговоры с его клиентом. По его словам, им не разрешает сделать это их собственный адвокат.

Как объяснил защитник Ефремова Эльман Пашаев, он общался с братом погибшего Захарова. Тот рассказал, что общаться будет лишь с разрешения своего адвоката.

«Мой подзащитный готов возместить материальный ущерб – похороны, и моральный ущерб. Но он не олигарх – 100 миллионов никому не может дать», — сообщил Пашаев.

Он добавил, что размер ущерба будет обсужден при личной встрече.

Пашаев не стал раскрывать подробности сегодняшнего допроса, а также других следственных действий, напомнив о подписке о неразглашении. Но он рассказал, что его подзащитный очень страдал после ДТП и хотел, чтобы его отправили в СИЗО, а не под домашний арест.

«Приходилось с ним даже ругаться, он говорил – я хочу в тюрьму, в СИЗО», — рассказал Пашаев.

Напомним, в понедельник, 8 июня, актер Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения (экспертиза обнаружила в его крови 2,1 промилле алкоголя, что соответствует одной выпитой бутылке водки), спровоцировал ДТП на Садовом кольце в центре Москвы. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Помимо алкоголя, в крови заслуженного артиста были обнаружены остаточные следы наркотиков: каннабиса и кокаина.