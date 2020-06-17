Военные РФ продолжили патрулирование вдоль границы Сирии и Турции

Дамаск, 17 июня. Российские военные продолжили патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В рамках реализации положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо, Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор.

Воздушное патрулирование проводилось силами армейской авиации.

В ЦПВС добавили, что за минувшие сутки со стороны боевиков, подконтрольных Турции, фактов нарушения режима прекращения огня, действующего в Идлибской зоне деэскалации, не зафиксировано.

«Вместе с тем, зафиксировано два обстрела населенного пункта Эрназ, одни обстрел населенного пункта Мизназ в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ)», — уточнили в ЦПВС.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в среду поступила информация об открытии гуманитарного коридора для выхода жителей из зоны «Большого Идлиба». Таким образом, сирийцы получили возможность покинуть оккупированные боевиками районы провинции и перебраться на подконтрольные правительственным силам территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.