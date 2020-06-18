«Косово — это Сербия»: как Запад помог албанцам отобрать священную землю сербов

На днях стало известно, что первым после карантина зарубежным визитом главы МИД РФ станет поездка в Белград 18 июня. Сергей Лавров встретится с президентом Сербии Александром Вучичем и министром иностранных дел Ивицей Дачичем и обсудит с ними вопросы российско-сербского политического и экономического взаимодействия, а также актуальные проблемы Балканского региона.

Уже много лет самой острой из них остается так называемый «косовский вопрос». Россия занимает по нему твердую позицию: Москва настаивает, что признание Косова, «самовольно покинувшего» Сербию, не только выходит за рамки правового поля, но и может спровоцировать ряд других региональных проблем.

Сергей Лавров неоднократно призывал иностранных коллег следовать принципам международного права: не нарушать принятую 21 год назад резолюцию Совбеза ООН 1244 и не делать исключения для Косово. Президент Сербии Александр Вучич в преддверии визита российского дипломата подтвердил, что резолюция — это главный аргумент Сербии в диалоге с Приштиной, но в то же время пожаловался, что «большинство тех, кто о ней рассуждает, ее даже не читали».

Статус Косова характеризует довольно сложный исторический контекст, ведь судьбы народностей, проживающих на территории бывшей Югославии, постоянно переплетались. Чтобы понять суть конфликта и причины его возникновения, вернемся на несколько веков назад — в то время, когда Косово и Метохия еще по праву принадлежали сербам.

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» разбирается в «косовском вопросе» и рассказывает, как в Старой Сербии оказались албанцы и почему они требуют независимости.

«Косовский миф» и Метохия

Косово — это автономный край на территории Сербии, на самом деле именуемый Косово и Метохия. Само слово «метохия» трактуется как «церковная земля» (от греческого «метохэ» — церковный надел). Чтобы в названии края не осталось и намека на христианство, албанцы стали называть его просто Республикой Косово (Republika e Kosovës).

Славянские племена переселились на Балканы еще на рубеже VI–VII веков, после чего Косово неизменно оставалось частью Сербского государства. Именно там расположен город Печ — центр арихиепископии Сербской православной церкви начиная с 1219 года, когда она стала автокефальной.

Край Косово и Метохия имеет огромное значение для этнических сербов — фактически это колыбель сербской национальной культуры, в которой были сосредоточены основные святыни страны. До начала боевых действий на территории края насчитывалось около 1800 православных храмов и монастырей, 200 из которых — древнее XIV века. По количеству памятников и церквей на квадратный километр Косово превосходило все страны Балкан, поэтому многие до сих пор называют его «Старая Сербия».

Расцвет сербской культуры в начале ХIV века прервали вторжения турецких войск, которые хотели сдвинуть границы Османской империи на север Балкан.

5 июня 1389 года на Косовом поле близ нынешнего города Приштина состоялась знаменитая битва между войсками турецкого султана Мурада и сербского князя Лазаря. Сербы проиграли битву шестикратно превосходящим турецким силам, а князь Лазарь был тяжело ранен и попал в плен, где ему отрубили голову. При этом битва на Косовом поле с гордостью упоминается в произведениях сербского героического эпоса: несмотря на поражение, сербские воины отличились храбростью и совершили много доблестных подвигов.

Так, образ Милоша Обилича, который пробрался к султану Мураду I и был убит, и подвиг правителя Сербии Лазаря Хребеляновича стали неотъемлемой частью «Косовского мифа» — комплекса сербских легенд о битве на Косовом поле. Она играет важную роль в сербском национальном самосознании, а погибшие князь Лазарь и Милош Обилич причислены церковью к лику святых.

Однако на Косовом поле предки сербов на несколько веков потеряли независимость, и это не могло не оставить свой след в этнической истории Балкан. Под натиском завоевателей православное население уходило в горные районы, а оставленные территории заселялись другими народностями – в частности, албанцами. Их массовое заселение на территорию края началось с конца ХVII века.

Почему в Старой Сербии почти не осталось сербов

В период господства Османской империи основной религией местного населения стал ислам. Лишь в горных районах сохранились жители, исповедовавшие православие (на юге) и католицизм (на севере).

В 1878 году Сербия получила независимость, чуть позже (в 1912 году) она смогла вернуть Косово. На Берлинском конгрессе у стран Европы тогда не возникало сомнений: Косово и Метохия — сербская земля по национальному составу и историческому праву.

При создании Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев рассматривался вариант сделать Албанию его провинцией, однако ни одна из европейских стран не хотела усиления будущей Югославии, поэтому в 1912 году Албанию признали независимой.

В то же время территориальные претензии албанцев в отношении Сербии только усиливались. Впоследствии идея объединения всех областей, населенных албанцами, в одно государство и призыв к созданию «Этнической/Исторической/Природной Албании» (Shqipëria Etnike/historike/natyrale) широко использовались националистически настроенными кругами как в Албании, так и в Югославии, дестабилизируя и без того трудное положение в крае.

Этнический состав Косово и Метохии значительно изменился в годы Второй мировой войны благодаря албанцам, которые в большинстве своем воевали на стороне фашистской Италии. Вооруженные группировки развернули в регионе кампанию террора против сербского населения, конечной целью которой было полное изгнание неалбанцев.

Члены «Балли комбетар» (Balli Kombëtar — «Народный фронт») открыто сотрудничали с нацистами, участвовали в сожжении деревень в Албании, Греции и Македонии. Идеологи организации утверждали, что албанцы являются «арийцами-иллирийцами» — высшей расой, которая должна установить господство на Балканах и «освободиться от притеснений» со стороны славян и греков.

Баллисты сформировали «полк Косово», который воевал против югославских партизан. Однако широко известен он стал из-за преступлений против мирных жителей — в основном, против сербов и черногорцев.

В апреле 1944 года «Балли Комбетар» вошел в 21-ю Добровольческую дивизию СС «Скандербег». Ее солдаты устроили массовую резню сербского гражданского населения. Почти 100 тысяч сербов из 800-тысячного населения бежали, а албанцы беспрепятственно въезжали в Косово и селились на землях изгнанных сербов и черногорцев, изменяя этническую структуру региона.

После окончания войны Косово и Метохия получили автономию в составе Социалистической республики Сербия. Югославия к 1970-м годам стала одной из наиболее успешных европейских стран, но вопрос Косово оставался для Белграда головной болью. Население продолжало увеличиваться за счет мигрантов из соседней Албании, и прибывающие оттуда все еще грезили созданием «Албании Великой».

И без того непростую ситуацию усугубил Иосип Броз Тито, который хотел любой ценой объединить народы Балкан под одним флагом. В обмен на согласие албанцев войти седьмой республикой в состав Югославии он пообещал лидеру социалистической Албании Энверу Ходже косовский край. Сербским беженцам было запрещено возвращаться в Старую Сербию — даже несмотря на то, что договор так и не состоялся. За время правления Ходжи в Косово и Метохию мигрировало 400 тысяч албанцев. Тито их радушно принимал, не задумываясь о том, что закладывает «этническую бомбу». Соотношение албанского и сербского населения достигло девяти к одному.

«Косово – республика!»

Первые крупные протесты под лозунгами «Мы албанцы, а не югославы!» и «Косово – республика!» прошли в 1968 г. Они были подавлены силовыми методами, но заставили руководство Югославии впервые трезво посмотреть на отношения с албанцами.

С 1974 года начинается новый этап отношений: их уже можно считать конфликтом. В том году была принята Конституция СФР Югославии, по которой край Косово и Метохия оставался автономным в составе страны, фактически обретая права республики. Государственным языком стал албанский, заработало албанское радио и телевидение, открылись национальные школы. Все ключевые посты в крае отныне занимали албанцы, а представители края в Союзном Президиуме получили право вето.

После смерти Тито националистические настроения начали расти. В 1981 году прошли массовые протестные акции, переросшие в антисербское восстание с десятками раненых. Правительство ввело в край войска, объявило комендантский час, но председатель Коммунистической партии Югославии албанец Фадиль Ходжа не был заинтересован в мирном урегулировании конфликта — впоследствии он стал одним из идеологов албанского сепаратизма.

К концу 1980-х годов ситуация окончательно вышла из-под контроля властей Югославии. Страна была на грани гражданской войны. Кроме того, Косово стал столицей балканского наркобизнеса и практически легализованным рынком оружия — так албанская мафия начала сбор средств для «борьбы за освобождение», которую возглавил нынешний президент Косово Хашим Тачи.

А в конце 1991 года пришли радостные вести из США: президент Джордж Буш пообещал поддержать сепаратистов в массовых выступлениях.

От переговоров к «гуманитарным бомбардировкам»

В проблемы Югославии все активнее стали вмешиваться государства, не имеющие к ним абсолютно никакого отношения, и ее руководству пришлось смириться с интернационализацией «косовского вопроса».

Косово стало предметом обсуждения Международной контактной группы (МКГ), в которую вошли представители шести стран (России, США, Франции, Германии, Великобритании и Италии). МКГ устраивала встречи и переговоры конфликтующих сторон сначала в Рамбуйе (6–23 февраля 1999 года), а затем в Париже (15–18 марта 1999 года), но они не привели к примирению.

Тем временем обстановка в Косово накалялась, и 24 марта 1999 года войска НАТО начали операцию «Союзная сила» (Allied Force) — эксперимент по применению новейших видов оружия (боеприпасы с обедненным ураном) и по отработке способов ведения войны нового поколения.

С помощью такой «гуманитарной» интервенции Североатлантический альянс пытался остановить «этнические чистки» Слободана Милошевича и «помочь» суверенной Югославии разобраться с косовским вопросом. За 78 дней авиаударов погибло около 2000 гражданских лиц (в том числе почти 400 детей), порядка 10 тысяч были тяжело ранены. Без воды остались около 1 млн человек, 500 тысяч человек остались без работы, тысячи — без крыши над головой. В результате бомбежек уничтожено около 90 памятников архитектуры, более 300 зданий школ, вузов, библиотек, пострадали больницы и гражданские промышленные объекты.

Конечно же, урегулированию конфликта это никак не способствовало, но контроль в регионе перешел к силам НАТО и международной администрации, а затем большинство полномочий было передано структурам, состоящим из этнических албанцев.

«Больше, чем автономия, меньше, чем независимость»

10 июня 1999 года была принята Резолюция Совета безопасности ООН № 1244, которая, с одной стороны, была призвана гарантировать суверенитет и территориальную целостность Сербской Республики, а с другой — предполагала развертывание в Косово под эгидой ООН международных миротворческих сил.

С этого дня признание Косово стало лишь вопросом времени, не ясны были только условия, на которых оно его получит. Международные силы KFOR активно создавали предпосылки для создания в Косово независимого государства — во всяком случае, независимого от Белграда.

Уже не питая иллюзий о том, что получится сохранить Косово в своем составе, Сербия предлагала отложить решение вопроса о статусе Косово на 20 лет, а пока предоставить ему «больше, чем автономию, но меньше, чем независимость». Представители косовских албанцев в свою очередь настаивали на полной независимости, а в Европе была популярна идея «условной» независимости Косово.

В начале 2007 года специальным представителем Генерального секретаря ООН Марти Ахтисаари был представлен план, по которому статус Косово трактовался как «независимость под надзором международного сообщества», — но он был отвергнут Сербией.

Представители Евросоюза и США заявили, что переговоры по статусу Косово в рамках Совбеза ООН зашли в тупик, и предложили перевести их под юрисдикцию ЕС и НАТО. Из-за политического давления со стороны Запада Сербия была вынуждена согласиться.

«Мы должны консультироваться относительно каждого нашего шага, который мы делаем по этому вопросу, и не делать каких-то односторонних движений, которые потом очень трудно исправить, как, например, сделанное без консультаций предложение Генеральной ассамблее ООН о переносе переговоров в Европейский союз, — признавался позже в 2013 году Ивица Дачич. — И они сейчас находятся на уровне Европейского союза. А сейчас Сербия просит Россию, чтобы ей помогли вернуть эти переговоры в рамки ООН».

После того как косовский вопрос был вынесен далеко за пределы юрисдикции ООН, 17 февраля 2008 года республика в одностороннем порядке провозгласила себя независимым государством.

Ряд стран сразу выступил против. Cреди них Испания, Кипр, Греция, Словакия, Болгария, Румыния, Китай и Россия. Однако 19 февраля 2008 года Болгария поддалась давлению США, и признала независимость Косово, а 20 февраля с аналогичным заявлением выступила Германия.

«Историческое соглашение» ради интеграции Косово в Европу

19 апреля 2013 года Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС после нескольких неудачных раундов переговоров все же было заключено так называемое Брюссельское соглашение.

Его с воодушевлением восприняли почти все участники переговорного процесса — Косово, ЕС и США. Без восторга отнеслись к нему сербы, особенно сербы косовские.

Теоретически договор наделял их правом владеть собственностью и банковскими счетами на территории Косово, а также предполагал учреждение собственных институтов власти. Однако в реальности все эти институты отныне должны были действовать в рамках административного режима самопровозглашенного государства «как часть единой правовой системы Косово» — автономия, которую получили сербские муниципалитеты, касалась лишь вопросов культуры, экономики и хозяйства. Выборы в сербские должны были проходить по косовским законам и под юрисдикцией ОБСЕ.

Брюссельское соглашение раскритиковали также сербские оппозиционные партии и православная церковь, потому что муниципалитеты выводились из-под юрисдикции Белграда и фактически передавались во власть албанцев, что было воспринято как предательство национальных интересов Сербии. Кроме того, Белград вынудили признать возможность вступления Косова в международные организации, что де-юре означало его признание Сербией.

Генсек ООН Пан Ги Мун призвал стороны «предпринять конкретные меры для ответственного выполнения соглашения». Также он подтвердил, что ООН готова оказать «содействие» в его реализации. В свою очередь генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал его «историческим» и отметил, что соглашение станет «новым импульсом евроатлантической интеграции региона».

В реальности Брюссельское соглашение нарушает основополагающие нормы международного права. Оно противоречит не только Уставу ООН (запрещение применения силы с целью подрыва территориальной целостности государств), но и Декларации принципов международного права (принцип территориальной целостности), а также действующей резолюции СБ ООН 1244. Именно на нее опирается официальная позиция РФ по косовскому вопросу.

«Россия настаивает на выполнении резолюции СБ ООН 1244. Она не предполагает конкретных параметров урегулирования, а требует, чтобы вопрос решался в прямом диалоге между Белградом и Приштиной в рамках уважения территориальной целостности Сербии», — заявил глава Сергей Лавров 17 апреля 2019 года по итогам переговоров с сербским коллегой Ивицей Дачичем.

29 апреля 2019 года «косовский вопрос» вновь был поднят на переговорах между лидерами Германии и Франции и правительствами пяти балканских государств — Албании, Боснии и Герцеговины, Македонии, Черногории и Сербии, незаконно провозглашенного Косово, а также Хорватии и Словении. По итогам встречи власти Евросоюза подчеркнули важность заключенного соглашения о полной нормализации отношений между Белградом и Приштиной для стабильности в регионе.

Однако лидер самопровозглашенного государства был разочарован.

«Встреча была исключительно тяжелой и завершилась без конкретных результатов», — заявил он.

Хашим Тачи не скрывает, что основным условием нормализации отношений с Белградом он видит официальное признание косовской независимости Сербией, а «корректировка границ» в его понимании — это присоединение к Косово еще трех сербских муниципалитетов — Прешево, Буяновац и Медведжа. Также лидер мятежного Косова требует как можно скорее открыть для Приштины путь в ЕС, НАТО и ООН.

«Уникальное беззаконие»

Осыпав территорию Югославии радиоактивными боеприпасами и поддержав распад страны, Вашингтон и Брюссель создали на карте мира еще одну тлеющую «горячую точку». Их интересы в регионе далеки от того, чтобы «помочь жителям Косова стать свободными».

Принятие решения по косовскому вопросу имеет далеко идущие последствия. Запад в свое время нашел основания для того, чтобы игнорировать спорность ситуации с точки зрения международного права. Так, многие представители стран ЕС называют ситуацию в Косово «уникальной» и подчеркивают, что признание его независимости «не должно быть прецедентным для иных самопровозглашенных государств».

Однако все территориальные споры на Балканах имеют глубокие исторические и этнические корни. Так, в Македонии албанцы составляют более четверти населения и традиционно поддерживают тесные связи с косоварами. Фактически это автономия албанцев, хотя формально ее и нет. Македонские албанцы не раз заявляли о своем желании последовать примеру Косово и получить собственное государство.

Однажды, признав независимость сербского края, Европа положила начало албанской этнической экспансии. Да и в остальном мире немало замороженных конфликтов и спорных территорий, для которых Косово может стать прецедентом (например, Каталония и Страна Басков). Окончательное подтверждение независимости Косова и полноценный выход его на международную арену может открыть «ящик Пандоры», подняв волну сепаратистских настроений по всему миру, — но на Западе стараются пока об этом не думать.