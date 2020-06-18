Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

«Косово — это Сербия»: как Запад помог албанцам отобрать священную землю сербов

45
0 Оставить комментарий

Косовская Митровица

На днях стало известно, что первым после карантина зарубежным визитом главы МИД РФ станет поездка в Белград 18 июня. Сергей Лавров встретится с президентом Сербии Александром Вучичем и министром иностранных дел Ивицей Дачичем и обсудит с ними вопросы российско-сербского политического и экономического взаимодействия, а также актуальные проблемы Балканского региона.

Уже много лет самой острой из них остается так называемый «косовский вопрос». Россия занимает по нему твердую позицию: Москва настаивает, что признание Косова, «самовольно покинувшего» Сербию, не только выходит за рамки правового поля, но и может спровоцировать ряд других региональных проблем.

Сергей Лавров неоднократно призывал иностранных коллег следовать принципам международного права: не нарушать принятую 21 год назад резолюцию Совбеза ООН 1244 и не делать исключения для Косово. Президент Сербии Александр Вучич в преддверии визита российского дипломата подтвердил, что резолюция — это главный аргумент Сербии в диалоге с Приштиной, но в то же время пожаловался, что «большинство тех, кто о ней рассуждает, ее даже не читали».

Президент Сербии Александр Вучич

Статус Косова характеризует довольно сложный исторический контекст, ведь судьбы народностей, проживающих на территории бывшей Югославии, постоянно переплетались. Чтобы понять суть конфликта и причины его возникновения, вернемся на несколько веков назад — в то время, когда Косово и Метохия еще по праву принадлежали сербам.

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» разбирается в «косовском вопросе» и рассказывает, как в Старой Сербии оказались албанцы и почему они требуют независимости.

«Косовский миф» и Метохия

Косово — это автономный край на территории Сербии, на самом деле именуемый Косово и Метохия. Само слово «метохия» трактуется как «церковная земля» (от греческого «метохэ» — церковный надел). Чтобы в названии края не осталось и намека на христианство, албанцы стали называть его просто Республикой Косово (Republika e Kosovës).

Автономный регион Косово

Славянские племена переселились на Балканы еще на рубеже VI–VII веков, после чего Косово неизменно оставалось частью Сербского государства. Именно там расположен город Печ — центр арихиепископии Сербской православной церкви начиная с 1219 года, когда она стала автокефальной.

Край Косово и Метохия имеет огромное значение для этнических сербов — фактически это колыбель сербской национальной культуры, в которой были сосредоточены основные святыни страны. До начала боевых действий на территории края насчитывалось около 1800 православных храмов и монастырей, 200 из которых — древнее XIV века. По количеству памятников и церквей на квадратный километр Косово превосходило все страны Балкан, поэтому многие до сих пор называют его «Старая Сербия».

Расцвет сербской культуры в начале ХIV века прервали вторжения турецких войск, которые хотели сдвинуть границы Османской империи на север Балкан.

Косовская Митровица

5 июня 1389 года на Косовом поле близ нынешнего города Приштина состоялась знаменитая битва между войсками турецкого султана Мурада и сербского князя Лазаря. Сербы проиграли битву шестикратно превосходящим турецким силам, а князь Лазарь был тяжело ранен и попал в плен, где ему отрубили голову. При этом битва на Косовом поле с гордостью упоминается в произведениях сербского героического эпоса: несмотря на поражение, сербские воины отличились храбростью и совершили много доблестных подвигов.

Так, образ Милоша Обилича, который пробрался к султану Мураду I и был убит, и подвиг правителя Сербии Лазаря Хребеляновича стали неотъемлемой частью «Косовского мифа» — комплекса сербских легенд о битве на Косовом поле. Она играет важную роль в сербском национальном самосознании, а погибшие князь Лазарь и Милош Обилич причислены церковью к лику святых.

Адам Стефанович. Битва на Косовом поле

Однако на Косовом поле предки сербов на несколько веков потеряли независимость, и это не могло не оставить свой след в этнической истории Балкан. Под натиском завоевателей православное население уходило в горные районы, а оставленные территории заселялись другими народностями – в частности, албанцами. Их массовое заселение на территорию края началось с конца ХVII века.

Почему в Старой Сербии почти не осталось сербов

В период господства Османской империи основной религией местного населения стал ислам. Лишь в горных районах сохранились жители, исповедовавшие православие (на юге) и католицизм (на севере).

В 1878 году Сербия получила независимость, чуть позже (в 1912 году) она смогла вернуть Косово. На Берлинском конгрессе у стран Европы тогда не возникало сомнений: Косово и Метохия — сербская земля по национальному составу и историческому праву.

При создании Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев рассматривался вариант сделать Албанию его провинцией, однако ни одна из европейских стран не хотела усиления будущей Югославии, поэтому в 1912 году Албанию признали независимой.

В то же время территориальные претензии албанцев в отношении Сербии только усиливались. Впоследствии идея объединения всех областей, населенных албанцами, в одно государство и призыв к созданию «Этнической/Исторической/Природной Албании» (Shqipëria Etnike/historike/natyrale) широко использовались националистически настроенными кругами как в Албании, так и в Югославии, дестабилизируя и без того трудное положение в крае.

Косовская Митровица

Этнический состав Косово и Метохии значительно изменился в годы Второй мировой войны благодаря албанцам, которые в большинстве своем воевали на стороне фашистской Италии. Вооруженные группировки развернули в регионе кампанию террора против сербского населения, конечной целью которой было полное изгнание неалбанцев.

Члены «Балли комбетар» (Balli Kombëtar — «Народный фронт») открыто сотрудничали с нацистами, участвовали в сожжении деревень в Албании, Греции и Македонии. Идеологи организации утверждали, что албанцы являются «арийцами-иллирийцами» — высшей расой, которая должна установить господство на Балканах и «освободиться от притеснений» со стороны славян и греков.

Баллисты сформировали «полк Косово», который воевал против югославских партизан. Однако широко известен он стал из-за преступлений против мирных жителей — в основном, против сербов и черногорцев.

В апреле 1944 года «Балли Комбетар» вошел в 21-ю Добровольческую дивизию СС «Скандербег». Ее солдаты устроили массовую резню сербского гражданского населения. Почти 100 тысяч сербов из 800-тысячного населения бежали, а албанцы беспрепятственно въезжали в Косово и селились на землях изгнанных сербов и черногорцев, изменяя этническую структуру региона.

Иосип Броз Тито

После окончания войны Косово и Метохия получили автономию в составе Социалистической республики Сербия. Югославия к 1970-м годам стала одной из наиболее успешных европейских стран, но вопрос Косово оставался для Белграда головной болью. Население продолжало увеличиваться за счет мигрантов из соседней Албании, и прибывающие оттуда все еще грезили созданием «Албании Великой».

И без того непростую ситуацию усугубил Иосип Броз Тито, который хотел любой ценой объединить народы Балкан под одним флагом. В обмен на согласие албанцев войти седьмой республикой в состав Югославии он пообещал лидеру социалистической Албании Энверу Ходже косовский край. Сербским беженцам было запрещено возвращаться в Старую Сербию — даже несмотря на то, что договор так и не состоялся. За время правления Ходжи в Косово и Метохию мигрировало 400 тысяч албанцев. Тито их радушно принимал, не задумываясь о том, что закладывает «этническую бомбу». Соотношение албанского и сербского населения достигло девяти к одному.

«Косово – республика!»

Первые крупные протесты под лозунгами «Мы албанцы, а не югославы!» и «Косово – республика!» прошли в 1968 г. Они были подавлены силовыми методами, но заставили руководство Югославии впервые трезво посмотреть на отношения с албанцами.

С 1974 года начинается новый этап отношений: их уже можно считать конфликтом. В том году была принята Конституция СФР Югославии, по которой край Косово и Метохия оставался автономным в составе страны, фактически обретая права республики. Государственным языком стал албанский, заработало албанское радио и телевидение, открылись национальные школы. Все ключевые посты в крае отныне занимали албанцы, а представители края в Союзном Президиуме получили право вето.

Косово

После смерти Тито националистические настроения начали расти. В 1981 году прошли массовые протестные акции, переросшие в антисербское восстание с десятками раненых. Правительство ввело в край войска, объявило комендантский час, но председатель Коммунистической партии Югославии албанец Фадиль Ходжа не был заинтересован в мирном урегулировании конфликта — впоследствии он стал одним из идеологов албанского сепаратизма.

К концу 1980-х годов ситуация окончательно вышла из-под контроля властей Югославии. Страна была на грани гражданской войны. Кроме того, Косово стал столицей балканского наркобизнеса и практически легализованным рынком оружия — так албанская мафия начала сбор средств для «борьбы за освобождение», которую возглавил нынешний президент Косово Хашим Тачи.

А в конце 1991 года пришли радостные вести из США: президент Джордж Буш пообещал поддержать сепаратистов в массовых выступлениях.

От переговоров к «гуманитарным бомбардировкам»

В проблемы Югославии все активнее стали вмешиваться государства, не имеющие к ним абсолютно никакого отношения, и ее руководству пришлось смириться с интернационализацией «косовского вопроса».

Косово стало предметом обсуждения Международной контактной группы (МКГ), в которую вошли представители шести стран (России, США, Франции, Германии, Великобритании и Италии). МКГ устраивала встречи и переговоры конфликтующих сторон сначала в Рамбуйе (6–23 февраля 1999 года), а затем в Париже (15–18 марта 1999 года), но они не привели к примирению.

Тем временем обстановка в Косово накалялась, и 24 марта 1999 года войска НАТО начали операцию «Союзная сила» (Allied Force) — эксперимент по применению новейших видов оружия (боеприпасы с обедненным ураном) и по отработке способов ведения войны нового поколения.

С помощью такой «гуманитарной» интервенции Североатлантический альянс пытался остановить «этнические чистки» Слободана Милошевича и «помочь» суверенной Югославии разобраться с косовским вопросом. За 78 дней авиаударов погибло около 2000 гражданских лиц (в том числе почти 400 детей), порядка 10 тысяч были тяжело ранены. Без воды остались около 1 млн человек, 500 тысяч человек остались без работы, тысячи — без крыши над головой. В результате бомбежек уничтожено около 90 памятников архитектуры, более 300 зданий школ, вузов, библиотек, пострадали больницы и гражданские промышленные объекты.

Конечно же, урегулированию конфликта это никак не способствовало, но контроль в регионе перешел к силам НАТО и международной администрации, а затем большинство полномочий было передано структурам, состоящим из этнических албанцев.

«Больше, чем автономия, меньше, чем независимость»

10 июня 1999 года была принята Резолюция Совета безопасности ООН № 1244, которая, с одной стороны, была призвана гарантировать суверенитет и территориальную целостность Сербской Республики, а с другой — предполагала развертывание в Косово под эгидой ООН международных миротворческих сил.

С этого дня признание Косово стало лишь вопросом времени, не ясны были только условия, на которых оно его получит. Международные силы KFOR активно создавали предпосылки для создания в Косово независимого государства — во всяком случае, независимого от Белграда.

Уже не питая иллюзий о том, что получится сохранить Косово в своем составе, Сербия предлагала отложить решение вопроса о статусе Косово на 20 лет, а пока предоставить ему «больше, чем автономию, но меньше, чем независимость». Представители косовских албанцев в свою очередь настаивали на полной независимости, а в Европе была популярна идея «условной» независимости Косово.

Косово

В начале 2007 года специальным представителем Генерального секретаря ООН Марти Ахтисаари был представлен план, по которому статус Косово трактовался как «независимость под надзором международного сообщества», — но он был отвергнут Сербией.

Представители Евросоюза и США заявили, что переговоры по статусу Косово в рамках Совбеза ООН зашли в тупик, и предложили перевести их под юрисдикцию ЕС и НАТО. Из-за политического давления со стороны Запада Сербия была вынуждена согласиться.

«Мы должны консультироваться относительно каждого нашего шага, который мы делаем по этому вопросу, и не делать каких-то односторонних движений, которые потом очень трудно исправить, как, например, сделанное без консультаций предложение Генеральной ассамблее ООН о переносе переговоров в Европейский союз, — признавался позже в 2013 году Ивица Дачич. — И они сейчас находятся на уровне Европейского союза. А сейчас Сербия просит Россию, чтобы ей помогли вернуть эти переговоры в рамки ООН».

После того как косовский вопрос был вынесен далеко за пределы юрисдикции ООН, 17 февраля 2008 года республика в одностороннем порядке провозгласила себя независимым государством.

Ряд стран сразу выступил против. Cреди них Испания, Кипр, Греция, Словакия, Болгария, Румыния, Китай и Россия. Однако 19 февраля 2008 года Болгария поддалась давлению США, и признала независимость Косово, а 20 февраля с аналогичным заявлением выступила Германия.

«Историческое соглашение» ради интеграции Косово в Европу

19 апреля 2013 года Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС после нескольких неудачных раундов переговоров все же было заключено так называемое Брюссельское соглашение.

Его с воодушевлением восприняли почти все участники переговорного процесса — Косово, ЕС и США. Без восторга отнеслись к нему сербы, особенно сербы косовские.

Теоретически договор наделял их правом владеть собственностью и банковскими счетами на территории Косово, а также предполагал учреждение собственных институтов власти. Однако в реальности все эти институты отныне должны были действовать в рамках административного режима самопровозглашенного государства «как часть единой правовой системы Косово» — автономия, которую получили сербские муниципалитеты, касалась лишь вопросов культуры, экономики и хозяйства. Выборы в сербские должны были проходить по косовским законам и под юрисдикцией ОБСЕ.

Брюссельское соглашение раскритиковали также сербские оппозиционные партии и православная церковь, потому что муниципалитеты выводились из-под юрисдикции Белграда и фактически передавались во власть албанцев, что было воспринято как предательство национальных интересов Сербии. Кроме того, Белград вынудили признать возможность вступления Косова в международные организации, что де-юре означало его признание Сербией.

Генсек ООН Пан Ги Мун призвал стороны «предпринять конкретные меры для ответственного выполнения соглашения». Также он подтвердил, что ООН готова оказать «содействие» в его реализации. В свою очередь генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал его «историческим» и отметил, что соглашение станет «новым импульсом евроатлантической интеграции региона».

В реальности Брюссельское соглашение нарушает основополагающие нормы международного права. Оно противоречит не только Уставу ООН (запрещение применения силы с целью подрыва территориальной целостности государств), но и Декларации принципов международного права (принцип территориальной целостности), а также действующей резолюции СБ ООН 1244. Именно на нее опирается официальная позиция РФ по косовскому вопросу.

«Россия настаивает на выполнении резолюции СБ ООН 1244. Она не предполагает конкретных параметров урегулирования, а требует, чтобы вопрос решался в прямом диалоге между Белградом и Приштиной в рамках уважения территориальной целостности Сербии», — заявил глава Сергей Лавров 17 апреля 2019 года по итогам переговоров с сербским коллегой Ивицей Дачичем.

29 апреля 2019 года «косовский вопрос» вновь был поднят на переговорах между лидерами Германии и Франции и правительствами пяти балканских государств — Албании, Боснии и Герцеговины, Македонии, Черногории и Сербии, незаконно провозглашенного Косово, а также Хорватии и Словении. По итогам встречи власти Евросоюза подчеркнули важность заключенного соглашения о полной нормализации отношений между Белградом и Приштиной для стабильности в регионе.

Однако лидер самопровозглашенного государства был разочарован.

«Встреча была исключительно тяжелой и завершилась без конкретных результатов», — заявил он.

Хашим Тачи не скрывает, что основным условием нормализации отношений с Белградом он видит официальное признание косовской независимости Сербией, а «корректировка границ» в его понимании — это присоединение к Косово еще трех сербских муниципалитетов — Прешево, Буяновац и Медведжа. Также лидер мятежного Косова требует как можно скорее открыть для Приштины путь в ЕС, НАТО и ООН.

«Уникальное беззаконие»

Осыпав территорию Югославии радиоактивными боеприпасами и поддержав распад страны, Вашингтон и Брюссель создали на карте мира еще одну тлеющую «горячую точку». Их интересы в регионе далеки от того, чтобы «помочь жителям Косова стать свободными».

Принятие решения по косовскому вопросу имеет далеко идущие последствия. Запад в свое время нашел основания для того, чтобы игнорировать спорность ситуации с точки зрения международного права. Так, многие представители стран ЕС называют ситуацию в Косово «уникальной» и подчеркивают, что признание его независимости «не должно быть прецедентным для иных самопровозглашенных государств».

Однако все территориальные споры на Балканах имеют глубокие исторические и этнические корни. Так, в Македонии албанцы составляют более четверти населения и традиционно поддерживают тесные связи с косоварами. Фактически это автономия албанцев, хотя формально ее и нет. Македонские албанцы не раз заявляли о своем желании последовать примеру Косово и получить собственное государство.

Однажды, признав независимость сербского края, Европа положила начало албанской этнической экспансии. Да и в остальном мире немало замороженных конфликтов и спорных территорий, для которых Косово может стать прецедентом (например, Каталония и Страна Басков). Окончательное подтверждение независимости Косова и полноценный выход его на международную арену может открыть «ящик Пандоры», подняв волну сепаратистских настроений по всему миру, — но на Западе стараются пока об этом не думать.

Новости партнеров

Новости партнеров