Террористы не выпустили школьников из Идлибской зоны деэскалации

Идлиб, 17 июня. Террористы в Идлибской зоне деэскалации блокировали автомобильную колонну со школьниками, которые должны были получить документы об окончании обучения, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

В рамках работы по налаживанию мирной жизни в Сирии ранее между сирийским правительством и руководителями местных администраций в зоне деэскалации Идлиб была достигнута договоренность о предоставлении школьникам возможности получить документы об окончании учебных заведений и сдать экзамены для поступления в сирийские вузы.

Выпускники школ могут выходить через два пункта пропуска «Алеппо» и «Трумба». При содействии ЦПВС в город Алеппо, по данным на 17 марта, прибыли более 700 выпускников с неподконтрольных сирийскому правительству территорий.

Однако боевики препятствуют реализации соглашений. В среду автомобильная колонна со школьниками из Идлибской зоны деэскалации должна была прибыть в город Хама через пункт пропуска «Трумба». Но на южной окраине населенного пункта Найраб провинции Идлиб группа террористов «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (группировка запрещена в РФ) блокировала колонну из 17 микроавтобусов с выпускниками. Школьники с родителями пытались пешком пройти к КПП, но боевики перекрыли им путь, угрожая оружием.

«Таким образом, выпускники идлибских школ оказались лишены предоставленной им сирийским правительством возможности получать документы установленного согласно международным стандартам образца о наличии среднего и высшего образования. Действия радикальных формирований очевидно направлены на подрыв процесса мирного урегулирования и лишают молодежь шанса на лучшее будущее», — говорится в сообщении Центра по примирению.

Ранее старший советник посольства России в Сирии Эльдар Курбанов сообщил Федеральному агентству новостей, что в Сирии уже несколько лет растет количество желающих учить русский язык и культуру. По его словам, в 2020 году изучать русский язык будут 20 тысяч сирийских школьников. Недавно в Дамаске был вновь открыт российский культурный центр, который в начале гражданской войны был законсервирован с целью сохранения. Сейчас в нем специалистами организованы курсы русского языка, а позже планируется запуск классов по изучению культуры России.

1 Организация запрещена на территории РФ.