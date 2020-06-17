Меркель призвали ответить на угрозы новых санкций США против «Северного потока — 2»

Берлин, 17 июня. Комитет Бундестага по экономике призвал правительство Германии подготовить ответ на санкции США против проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает пресс-служба немецкого парламента.

«Комитет по экономике и энергетике подробно обсудил вопрос об угрозе экстерриториальных санкций со стороны США в отношении проекта «Северный поток — 2». Федеральному правительству предложено подготовить и представить предложения для соответствующего четкого ответа от Германии и Евросоюза», — говорится в сообщении.

В начале июня на рассмотрение Конгресса США был внесен законопроект о расширении санкционных мер против российского проекта «Северный поток — 2». Новые санкции будут распространяться на компании, осуществляющие строительство газопровода, а также на компании, которые оказывают им страховую или юридическую помощь и портовые услуги.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. США и некоторые страны ЕС выступают против реализации проекта. Германия и большая часть европейских государств поддерживают строительство «Северного потока — 2», отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели.