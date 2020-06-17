Москва, 17 июня. Более чем в 10 регионах РФ пока не наблюдается серьезного снижения суточного числа выявляемых случаев коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вчерашнее снижение показало, что это уже меньше восьми тысяч значительно. И динамику мы видим практически по всем субъектам, осталось совсем чуть-чуть, больше десяти субъектов, которые пока не показывают такого серьезного динамического снижения как, собственно, все остальные», — сказала Поповав эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает восьми миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 436 тысяч человек.

В России зафиксировано более 553 тысяч случаев, 7,4 тысячи человек скончались. 304 тысячи человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусна. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.