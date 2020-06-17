Внук экс-губернатора Ишаева устроил ДТП в Москве

Москва, 17 июня. Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь стал виновником ДТП в Москве.

Как сообщает Пятый канал, Ишаев спровоцировал ДТП в столице. По предварительным данным, за рулем молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Федеральному агентству новостей в экстренных службах подтвердили факт аварии, однако данные об алкогольном опьянении будут подтверждены или опровергнуты только после медэкспертизы.

По данным телеканала, это не первое громкое ДТП в которое попадает внук экс-чиновника. В марте 2017 года он устроил массовое ДТП на МКАД. А потом пригрозил всем, кто его обвиняет, что «придет в гости». Тогда удивительным образом обошлось без жертв, однако столичная кольцевая была надолго перекрыта. Спустя полгода в соцсетях Игорь заявлял, что гоняет по Москве на скорости 305 км в час.

Напомним, Виктор Ишаев был задержан в марте прошлого года. По данным Следственного комитета РФ, он в период с 2014 по 2017 год занимал пост вице-президента «Роснефти» и одновременно владел фирмой. С его руки представительство нефтяной госкорпорации в Хабаровском крае по завышенной стоимости заключало договоры аренды помещений с фирмой Ишаева. В результате мошеннических действий экс-губернатора «Роснефть» понесла убытки на 5,7 млн рублей.