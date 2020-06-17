Юморист из «Уральских пельменей» замечен на территории захваченного монастыря

Москва, 17 июня. Актер Дмитрий Соколов, являющийся одним из участников шоу «Уральские пельмени», был замечен на территории Среднеуральнского женского монастыря, захваченного казаками.

Сообщается, что Соколова видели на службе в Свято-Троицком храме. Кроме того, на процессии был замечен хоккеист, олимпийский чемпион Павел Дацюк.

В начале июня спортсмен высказался в поддержку отца Сергия, который на протяжении долгого времени был его духовным наставником. Об этом пишет информационное агентство URA.ru со ссылкой на собственного корреспондента.

Ранее в монастыре запрещенный священнослужитель схиигумен Сергий (Романов) из Свердловской области пошел на открытую конфронтацию с церковными властями. По его просьбе в монастыре было введено круглосуточное дежурство с участием казаков. При этом законная игуменья, монахиня Варвара (Крыгина), была по факту отстранена от руководства монастырем.

Как позже стало известно, Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия права проповедовать. Это случилось после того, как он заявил, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию». Клирик призывал прихожан выходить на улицу.