Москва, 17 июня. Обнаружение нового варианта коронавирусной инфекции в Пекине не является чем-то исключительным. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ситуация, на мой взгляд, не какая-то исключительная.​ Очевидно, сегодня наши китайские коллеги видят, что это не тот вирус, который был у них изначально… Это тот же самый вирус, несколько другой его вариант, со следами, так скажем, его присутствия или распространения уже в Европе», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее стало известно, что на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине выявлен новый вариант коронавирусной инфекции. Китайские ученые отмечают, что новый вариант коронавируса является более заразный, чем тот, который был обнаружен на рынке морепродуктов в Ухане.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает восьми миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 436 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 553 тысяч случаев, 7,4 тысячи человек умерли. 304 тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.