Клинические испытания вакцин от COVID-19 начнутся в РФ в ближайшие две недели

Москва, 17 июня. Ряд отечественных вакцин от коронавируса могут начать испытывать на добровольцах уже в течение двух недель. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Я уверена, что в течение ближайших двух недель мы увидим несколько вакцин, которые будут выходить на этап клинических исследований, <...> то есть исследований на людях», — рассказала она в эфире программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Ранее Попова рассказала, что течение коронавирусной инфекции нового типа может быть связано с нарушением свертываемости крови.

По ее словам, об этом стало известно совсем недавно. Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24» пояснила, что еще чуть больше месяца назад не было информации о том, как коронавирусная инфекция воздействует на организм человека в период клинических проявлений. По словам главы Роспотребнадзора, сегодня медики и вирусологи не все знают о COVID-19.

Также Попова уточнила, что Россия прошла острый этап подъема ситуации с распространением коронавируса. Она также добавила, что Роспотребнадзор разработал 35 методических рекомендаций для профилактики распространения COVID-19.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.