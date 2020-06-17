Попова назвала долю бессимптомных больных COVID-19 в России

Москва, 17 июня. Около 50% заразившихся COVID-19 в России не имеют симптомов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если говорить по бессимптомным, то да, мы видим до 60% в разные дни, а в целом по статистике это около 50% активно выявленных носителей или людей с бессимптомной формой. И это очень хороший показатель для страны, потому что это наше активное выявление», — сообщила Попова в программе «Вести» на канале «Россия-1».

В марте данный показатель составлял 15%.

Согласно официальным данным на 17 июня, в России выявлено 553 301 случай заболевания коронавирусом. Проведено более 15,6 млн тестов. Выздоровели 304 342 человека, зафиксировано 7478 летальных исходов, передает RT.

Во всем мире, по информации Университета Джонса Хопкинса, число заболевших превышает 8,1 млн человек, более 440 тыс. пациентов скончались.

Днем ранее стало известно, что Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи приступает к клиническим испытаниям российской вакцины от COVID-19. После завершения 14-дневной изоляции вакцинируют первую группу добровольцев, что позволит получить данные по безопасности и переносимости компонентов вакцины.