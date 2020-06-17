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Попова назвала долю бессимптомных больных COVID-19 в России

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Попова назвала долю бессимптомных больных COVID-19 в России

Москва, 17 июня. Около 50% заразившихся COVID-19 в России не имеют симптомов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если говорить по бессимптомным, то да, мы видим до 60% в разные дни, а в целом по статистике это около 50% активно выявленных носителей или людей с бессимптомной формой. И это очень хороший показатель для страны, потому что это наше активное выявление», — сообщила Попова в программе «Вести» на канале «Россия-1».

В марте данный показатель составлял 15%.

Согласно официальным данным на 17 июня, в России выявлено 553 301 случай заболевания коронавирусом. Проведено более 15,6 млн тестов. Выздоровели 304 342 человека, зафиксировано 7478 летальных исходов, передает RT

Попова назвала долю бессимптомных больных COVID-19 в России

Во всем мире, по информации Университета Джонса Хопкинса, число заболевших превышает 8,1 млн человек, более 440 тыс. пациентов скончались.

Днем ранее стало известно, что Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи приступает к клиническим испытаниям российской вакцины от COVID-19. После завершения 14-дневной изоляции вакцинируют первую группу добровольцев, что позволит получить данные по безопасности и переносимости компонентов вакцины.

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Источник: Вести
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