Руководители СК по Дагестану и Северному Кавказу пострадали в ДТП

Махачкала, 17 июня. В Каякентском районе Республики Дагестан в ДТП пострадали руководитель Главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Олег Васильев и исполняющий обязанности главы СУ СК РФ по Республике Дагестан Олег Потанин. Об этом в среду сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что оба руководителя региональных СУ СКР госпитализированы. По предварительной информации, состояние Васильева оценивается как тяжелое. Подробности произошедшего на данный момент неизвестны.