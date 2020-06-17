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Руководители СК по Дагестану и Северному Кавказу пострадали в ДТП

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Руководители СК по Дагестану и Северному Кавказу пострадали в ДТП

Махачкала, 17 июня. В Каякентском районе Республики Дагестан в ДТП пострадали руководитель Главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Олег Васильев и исполняющий обязанности главы СУ СК РФ по Республике Дагестан Олег Потанин. Об этом в среду сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что оба руководителя региональных СУ СКР госпитализированы. По предварительной информации, состояние Васильева оценивается как тяжелое. Подробности произошедшего на данный момент неизвестны.

 

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