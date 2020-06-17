Москва, 17 июня. Россия может достичь минимального числа заболевших коронавирусом через месяц. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Я бы хотела, чтобы число заболевших в сутки было вообще равно нулю. Это тот показатель, к которому мы стремимся. Но я надеюсь, что еще месяц нам понадобится для того, чтобы достичь определенного самого низкого уровня», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее специалисты установили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает восьми миллионов человек. От коронавируса погибло более 436 тысяч человек.

В России зафиксировано более 553 тысяч случаев, 7,4 тысячи человек скончались. 304 тысячи человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусна. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.