Заявление Навального о поднятии пенсий ветеранам – попытка избежать извинений перед Артеменко

Алексей Навальный трусливо пытается спасти себя от уголовного дела, возбужденного за клевету в адрес ветерана ВОВ, выступая с законотворческой инициативой по утверждению пенсии в 200 тыс. рублей фронтовикам Второй мировой.

Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, НКО-иноагент) Алексей Навальный, выступил с законодательной инициативой. На авторском канале в YouTube блогер заявил о начале продвижения своего законопроекта, предполагающего внесение изменений в статью 23.1 ФЗ «О Ветеранах». В законе предлагается закрепить, что ежемесячная выплата воевавшему ветерану должна равняться 200 000 рублей. По мнению Навального, выплата такой суммы будет справедливой, так как она больше, чем пособия ветеранам на Западе. Отметим, что в настоящий момент поднялась общественная дискуссия, подвергающая сомнению данные о размерах выплат за рубежом, указанных Навальным.

Неожиданный порыв благородства Навального

Забота Навального о ветеранах видится несколько неожиданной. Особенно в контексте прошлых высказываний и деяний блогера, демонстрирующих неуважение к фронтовикам, подвигу советского народа, а также к празднично-траурным мероприятиям и исторической памяти. Не первый глава ФБК занимается десакрализацией победы СССР во Второй мировой войне, ведя работу по коррекции исторической памяти россиян в прозападно-либеральном векторе. Образы, символы, герои, мероприятия подвергаются критике и сомнениям, а зачастую высмеиваются. Примеров в Сети достаточно.

Так, Алексей Навальный убеждал свою аудиторию, что георгиевская ленточка никогда не была сколько-нибудь значительным символом 9 Мая, а любой «неуловимый мститель» или игрок в зарницу по ленте определял, кого нужно бить «деревянной саблей». Навального нисколько не коробило, что еще на открытках с советских времен в оформлении использовалась георгиевская лента. Эта же лента использовалась в военном Ордене Славы, учрежденном в 1943 году.

Комментируя памятно-траурные мероприятия, парады Навальный из года в год, в том или ином контексте, не забывал отмечать, что все они являются признаком «победобесия», «архаизмом» и вообще «религиозным культом», который власти взращивают намеренно. Акции, направленные на напоминание о недопустимости распространения в обществе человеконенавистнических идей, у Навального вызывали приступ «сатиры». Так было с перформансом в Нижнем Тагиле в 2019 году, когда на параде показали клетку с пленными немцами и припиской «фашизм на свалку истории».

Однако в важном политическом посыле блогер увидел «сублимацию властей». По его мнению, таким образом политики показали влечение к ролевым играм на фоне вынужденного запрещения проведения в стране гей-парадов. Позднее Навальный и вовсе заявил, что некоторые памятные мероприятия, приуроченные к 9 мая, являются адской издевкой, а сам он против, чтобы наводить вокруг них какую-то святость.

В этом контексте невозможно не упомянуть спланированную акцию сторонников Навального месячной давности, которые испортили онлайн-акцию «Бессмертный полк», отправив на сайт фотографии нацистов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 354.1 – «Реабилитация нацизма». Оппозиция, в том числе сотрудники ФБК Навального, работая по тезисам главы фонда, убеждали общество, что это всего лишь шутка, а наказывать «юмористов» несправедливо.

Навальный слишком далеко зашел

Продемонстрированные примеры хорошо демонстрируют истинное отношение Навального, ФБК и оппозиции к теме победы СССР в войне. Откуда же тогда взялся этот порыв благородства, выраженный в заботе о ветеранах и создании инициативы о подъеме пенсии? Ответ прост: из-за страха понести реальную ответственность по уголовному делу за клевету (128.1 УК РФ), возбужденному после того, как Навальный оскорбил ветерана ВОВ Игната Артеменко, назвав его «холуем», «позором страны» и «предателем» за высказанную им поддержку конституционных поправок. Предварительное следствие вполне может закончится для блогера условным осуждением или реальным наказанием с присуждением крупного штрафа.

Контекст ситуации указывает на то, что Навальный планировал очередную медийную акцию по дискредитации Парада Победы, перенесенного из-за коронавируса на конец июня. Ветеран Игнатенко просто пришелся к случаю. Однако острая социальная реакция на оскорбление показала, что блогер перешел границу дозволенного. Одно дело критиковать празднично-траурные мероприятия в рамках либеральной позиции и высказывать мнение по неоднозначным историческим событиям, а совсем другое – адресно оскорблять героев, рискующих своей жизнью.

Давление со стороны общества оказалась слишком сильным, в том числе от лица собственных сторонников, раскритиковавших блогера. Офисы Навального были пикетированы по всей России, ветераны ВОВ нарекли главу ФБК «Власовым № 2», а представители ветеранских и патриотических организаций России создали петицию с требованием привлечь Навального к уголовной ответственности сразу по двум статьям: 282 и 354.1 УК РФ. В сложившейся ситуации Навальному не оставалось ничего, кроме как попытаться сохранить «хорошую мину при плохой игре». В итоге глава ФБК представил свой законопроект по поправкам в закон «О ветеранах», который в свете произошедших событий выглядит как популизм, уход от ответственности и жалкая попытка откупиться за государственный счет от собственных ошибок. Вместо этого трусливого поступка лучше бы было принести публичные извинения.