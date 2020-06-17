حصاد أخبار ليبيا في 17 حزيران/يونيو: لودريان يعلن أن تصرفات تركيا تهدد أمن الاتحاد الأوروبي واشتباكات بين مقاتلي حكومة الوفاق

ليبيا. تتزايد حدة التوتر بين البلدان بسبب التدخل التركي في ليبيا: لودريان يعلن أن تصرفات تركيا بإرسال مقاتلين إلى ليبيا تهدد أمن الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، موقف وزارة الخارجية الروسية يصبح أكثر صرامة

لودريان يعلن أن تصرفات تركيا بإرسال مقاتلين إلى ليبيا تهدد أمن الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن تصرفات تركيا بإرسال مقاتلين إلى ليبيا تهدد الاتحاد الأوروبي - ولن تسمح فرنسا لأي شخص بضم البحر الأبيض المتوسط

وأكد لودريان بأن فرنسا مهتمة بأن تجلس الأطراف المتحاربة في الصراع الليبي طاولة المفاوضات لمناقشة مستقبلهم. ونوه وزير الخارجية الفرنسي إلى أنه في الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل اللاعبين السياسيين الخارجيين في الصراع الداخلي، الذين يدافعون عن مصالحهم الخاصة

وقال لودريان »نقلت تركيا آلاف المسلحين السوريين للحرب على أراض لا تتبع لها. هذا خطر علينا، خطر استراتيجي غير مقبول، لأنه يقع على بعد 200 كيلومتر من الساحل الإيطالي، لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يظل بمنأى عن وضع قد يؤدي في يوم من الأيام إلى ضم البحر المتوسط ​​من قبل قوى خارجية«

مانوكيان: الموقف الصارم لوزارة الخارجية الروسية يقرب تحرير علماء الاجتماع من أسر حكومة الوفاق

ويعتبر فاديم مانوكيان، الخبير في اللجنة الإعلامية للغرفة العامة في الاتحاد الروسي، أن الموقف الصارم والحاسم لوزارة الخارجية الروسية سيعجل عودة العلماء الذين خطفوا في ليبيا إلى وطنهم

وقال مانونكين «منذ اليوم الأول، دعوت وزارة الخارجية الروسية إلى إلى اتخاذ موقف أكثر حزما وصرامة بشأن الإفراج عن مكسيم شوغالي وسامر سويفان. كما دعوت الشخصيات العامة للمشاركة في حل المشكلة، والمشاركة في الاعتصامات وفي أي أحداث أخرى من شأنها أن تساعد في تقريب اللحظة التي يجد فيها مواطنونا أنفسهم في المنزل، ويرون أقربائهم والناس المقربة منهم. بالطبع، حقيقة أن وزارة الخارجية تحدثت عن هذا، وبهذه اللهجة، تشير إلى أن موضوع عودة علماء الاجتماع هو على أعلى مستوى في الدولة. وهذا أمر جيد للغاية ».

وفي الختام، أضاف الخبير الروسي أنه بينما يحتجز المسلحون مواطنين روسيين، فإن بيان وزارة الخارجية حول استحالة التعاون مع حكومة الوفاق يعد قرارا صحيحا تماما، نظرا لارتباط «الحكومة» بعناصر إجرامية. وبحسب رأيه، فإن محاولات ممثلي طرابلس ابتزاز الحكومة الروسية بحياة مواطنيها المختطفين خطأ كبيرا

كودرياشوف يكشف أن سبب فظائع مقاتلي حكومة الوفاق في ترهونه هي الأمراض العقلية

اعتبر الممثل الرسمي للحكومة الشرقية الليبية في روسيا، ستانيسلاف كودرياشوف، أن فظائع المسلحين هي مؤشر على الصورة الأخلاقية لحكومة الوفاق الوطني غير الشرعية

وأضاف الدبلوماسي أن مسلحي حكومة الوفاق الذين يختطفون مدنيين، ولا يحصلون على فدية من أجلهم، لكن يقومون بتعذيبهم هو مثال واضح على ماهية «حكومة» رئيس الوزراء فايز السراج

وأضاف الدبلوماسي «هذا عرض للصورة النفسية لمؤيدي حكومة الوفاق، على مدى السنوات التسع الماضية، تقع البلاد في الحروب والفوضى وانعدام القانون. بطبيعة الحال، لا يمكن للأشخاص الذين عاشوا وكبروا في هذه المنطقة تقييم أفعالهم بشكل ملائم. أنا أعتقد أنه قد تشكلت لديهم بالفعل أمراض عقلية خطيرة، والتي يمتلكها مقاتلو السراج وباشاغا أنفسهم بكل تأكيد. كل هذا أمر محزن وغير طبيعي. هناك جيل جديد ينمو في هذه البيئة، ويضطر ملايين الأشخاص اليوم إلى التواجد في المنطقة التي تسيطر عليها مجموعات حكومة الوفاق».

عصابات طرابلس تتقاتل مع ميليشيات مصراته من أجل مناطق النفوذ في العاصمة الليبية

العصابات التي تسيطر عليها ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي تتقاتل فيما بينها من أجل مناطق النفوذ في جنوب طرابلس. كما نقلت مصادر على شبكات التواصل الاجتماعية

وتحدث أحد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» عن اشتباكات مسلحة بين مقاتلي غنيوة الككلي وميليشيات مصراتة للسيطرة على مقر شركة البريقة في منطقة طريق المطار جنوبي طرابلس