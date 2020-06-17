В НАТО приняли пакет мер против усиления ракетного потенциала России

Брюссель, 17 июня. Министры обороны стран НАТО обсудили расширение Россией своего ракетного потенциала и последствия этого для безопасности Альянса. Как сообщил на пресс-конференции генсек Йенс Столтенберг, Альянс принял пакет мер, для противодействия российскому усилению.

В эти дни в режиме видеоконференции проходит встреча глав минобороны стран — участниц НАТО. Столтенберг в своем выступлении заявил, что НАТО считает действия России по модернизации военного потенциала угрожающими и «безответственными». По мнению главы Альянса, риторика РФ направлена на запугивание стран — участниц.

Он также обвинил Россию в том, что развертывание ею в прошлом году ракет SSC-8 (по классификации НАТО, «Искандер») «привело к краху договора Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности».

«Это ракеты двойного назначения, они могут достигать европейских городов и снижают порог применения ядерного оружия. Россия также модернизирует межконтинентальные баллистические ракеты. У России появился гиперзвуковой глайдер», — заявил генсек НАТО.

По словам Столтенберга, оборонные ведомства стран согласовали «сбалансированный пакет политических и военных мер». В частности, речь идет об укреплении систем ПВО, сборе разведывательных данных и внесение корректив в военные учения. Как уточнил генсек НАТО, несколько стран объявили о покупке систем Patriot и собираются инвестировать в создание истребителей пятого поколения.

Ранее во время встречи Столтенберг заявил, что НАТО не будет размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. НАТО также призвала Китай принять участие в международных усилиях по контролю над ядерными вооружениями.